El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 12 al 17 de octubre 2025, signo por signo 

Cada domingo, Mhoni Vidente, la famosa astróloga y tarotista, anuncia en su canal oficial de YouTube lo que depara esta semana del mes 10 del año.

Además, la reconocida pitonisa nos detalla cuál es el mensaje de las cartas y qué arcángel nos acompaña en estas jornadas.

Mhoni Vidente: Horóscopo semanal del 12 al 17 de octubre 2025

Aries

Carta de la semana: El Loco.

Día de la suerte: Viernes 17/10.

Colores: Blanco y Verde.

Números de la suerte: 10, 29 y 34 (2 golpes de suerte).

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario.

Momentos de pisar en firme, madurar y ver al futuro. El tiempo pasa y no regresa: recupérenlo cada día enfocándose, realizándose y pensando en positivo. Semana de sorpresas económicas, de estabilidad, de pagar deudas y de sanar la mente. Vuelvan a estudiar para crecer más. Los buscan del exterior por proyectos o cierres de contratos. Lean y verifiquen bien lo que firman y compran. Purifiquen cuerpo, alma y mente; quítense pensamientos de venganza, rencores, celos e inseguridades. Una fuente divina los ayudará a sanar de sus problemas. Reuniones y fiestas familiares.

Mensaje de las cartas: Administren bien su tiempo para poder cumplir con todo. La magia del tiempo los ayudará a sanar en todo sentido. Conecten con la naturaleza y el sol para tener más estabilidad y energía.

Arcángel: Rafael. Hagan una limpieza constante y total de todo lo que los rodea: de su casa, de sus contactos, de su mente. Invóquenlo toda la semana. Prendan una veladora verde para sanar cuerpo, mente y espíritu. Él les quitará envidias y brujerías. No gasten por gastar para sanar su economía. No compren ni el amor ni la amistad.

Tauro

Carta de la semana: La Justicia.

Día de la suerte: Martes 14/10.

Colores: Rojo y Amarillo.

Números de la suerte: 04, 26 y 28 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Virgo.

Semana para arreglar asuntos pendientes y papelería. Aliméntense mejor y muévanse más. Semana de mucho trabajo, estrés y energías encontradas: no se dejen influenciar por las malas vibras de los demás. Si los busca un amor del pasado, resuelvan los problemas y déjenlo atrás. Es momento de madurar emocionalmente (tener pareja o formar familia), de construir un patrimonio y de tener estabilidad. Vuelvan a ser creativos en sus negocios propios. Aléjense de una persona de Escorpio o Sagitario que les habla con malas intenciones en su trabajo. Si están en pareja, embarazo en puerta. Viaje importante. Déjense querer y no vuelvan al pasado.

Mensaje de las cartas: Tendrán una sorpresa increíble; tendrán una sorpresa económica ; tendrán motivo para ser felices. Renuévense, dense gustos, compren cosas para ustedes y no ayuden tanto.

Arcángel: Metatrón. Sean sabios al contestar; controlen su mal carácter. Traten de salir del núcleo tóxico y mal intencionado de amistades que frecuentan. Él los ayuda a tener fuerza, estabilidad y crecimiento laboral. Récenle todos los días.

Géminis

Carta de la semana: La Estrella.

Día de la suerte: Lunes 13/10.

Colores: Rosa mexicano y Azul.

Números de la suerte: 11, 39 y 40 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.

Estabilidad, crecimiento y abundancia. Están en el momento de seguir avanzando pero deben ser discretos y no hablen de sus planes o metas. Reconozcan quién los quiere bien y quién no; no sean tan confiados. Semana de reconocimiento laboral: reciben el ofrecimiento de un trabajo mejor. Pagan deudas. Mantengan buenos hábitos. No discutan con su familia: sean diplomáticos y traten de entenderlos. Renuévense para verse más joviales. Disfruten de distracciones y de su tiempo libre para no tener tanto estrés. Semana de mucho trabajo. En pareja: estabilidad y embarazo en puerta. Actitud más positiva; nuevo proyecto importante. Cuídense de fraudes, mentiras y de gente falsa que los rodea. Dejen celos e inseguridades en la pareja: dejen que las cosas fluyan.

Mensaje de las cartas: Semana de frutos y recompensas. Cuídense de envidias y exposiciones negativas. Apoyan moralmente a un familiar que se está separando. Los buscan para organizar un viaje de vacaciones.

Arcángel: Miguel. Quién como Dios. Los ayuda a quitarse energías negativas y brujerías; a crecer económicamente; a tener estabilidad. Los protege. Será una gran semana en lo laboral.

Cáncer

Carta de la semana: El Juicio.

Día de la suerte: Martes 14/10.

Colores: Amarillo y Rojo.

Números de la suerte: 23, 35 y 62.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis.

Semana de reuniones laborales, reajustes, cambios de puesto y reacomodos. Quedan bien tras las modificaciones pero deben mantener la buena actitud y una mentalidad clara. Semana de logros, éxitos y recompensas. Revisen papeles y cierren trámites pendientes. Ahorren, guarden y gasten en ustedes pero no en los demás. Mediten y mantengan buenos hábitos para evitar el estrés. Suerte en juegos de azar. Oportunidades de crecimiento laboral. No piensen tanto en su expareja o en el pasado: piensen más en ustedes y en el futuro. Muy buena semana en lo laboral y en estudios. Cuidado con chismes y maledicencias.

Mensaje de las cartas: Háganse notar, vístanse mejor y no agachen la mirada. Cambios positivos en su pensamiento y actitud. Traten de cambiar su sistema de comportamiento. Aléjense de gente chismosa y con mala vibra.

Arcángel: Gabriel. Reciben un llamado, mensaje o contrato nuevo laboral que los ayudará a crecer. Él los ayuda a encontrar estabilidad amorosa. Están en momento de tener plenitud. No se angustien por lo que no pueden arreglar y no carguen culpas que no son de ustedes. Tiempo de vivir para ustedes. Récenle mucho el martes.

Leo

Carta de la semana: El Ermitaño.

Día de la suerte: Miércoles 15/10.

Colores: Blanco y Negro.

Números de la suerte: 18, 24 y 41 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Géminis, Aries y Sagitario.

Encuentran la solución que esperaban y la estabilidad que buscaban. No vuelvan con amores del pasado y no traten de volver a trabajos anteriores. El que se enoja, pierde: no se alteren, mortifiquen o estresen de más. Midan su temperamento y pasión. Semana de mucho trabajo, retos y proyectos nuevos. Entreténganse más con ustedes mismos y no le den tanto tiempo a los otros. Mejoran su puesto laboral. Cobran deuda del pasado. Tiempo de crecer económicamente y formar patrimonio. Lloren pero no se queden con angustia. Van en al dirección correcta. Amor verdadero, estabilidad y casamiento. Arreglen papelería.

Mensaje de las cartas: Mirar más allá.Vean cómo se ven en el futuro para formarlo. Sean todo oídos, sean más claros, presten atención y sean más concentrados.

Arcángel: Rafael. Ser empático es muy bueno, pero no lo sean tanto. Perdonen pero no olviden para no repetir situaciones. Los ayuda a resolver problemas: récenle y préndanle una veladora verde. Avancen sin miedo y sean muy claros sobre lo que quieren en su vida. Eviten meterse con amores prohibidos y negocios poco transparentes.

Virgo

Carta de la semana: El Carro.

Día de la suerte: Jueves 16/10.

Colores: Azul y Blanco.

Números de la suerte: 05, 16 y 21 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Tauro, Acuario y Capricornio.

Sigan adelante, avancen sin miedo; van por el buen camino. Semana de arreglar papeles y situaciones legales. Si se sienten traicionados: aprendan y no repitan. No le den ni todo el dinero ni todo el amor a nadie para no sentirse defraudados. Inicien un negocio además de su trabajo. Cuídense de brujerías, intrigas y malas intenciones de quienes los rodean. Traten de saber hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Libérense del pasado y de situaciones negativas de gente tóxica. Sean más estables y positivos; quítense caprichos, inseguridades y mal humor.

Mensaje de las cartas: Posibilidades infinitas de riqueza; no se saboteen con pensamientos negativos. Reconocimiento laboral. Cuiden sus pertenencias. Traten de resolver pendientes. Cambios positivos.

Arcángel: Uriel. Les dará la bendición de ser felices y estar estables. Negocios, riqueza y quema de lo negativos que los rodea. Invóquenlo todos los días y récenle. Les abrirá el camino para tener un negocio propio o un mejor trabajo.

Libra

Carta de la semana: As de Oros.

Día de la suerte: Lunes 13/10.

Colores: Rojo y Amarillo.

Números de la suerte: 02, 24 y 43.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Triunfos, buenas energías y felicidad. No esperen lo que no llegará: nadie vive de promesas. Busquen el éxito propio y lo que necesitan para ser felices. Semana de sorpresas y regalos que los hacen sentir felices. Muchas reuniones y juntas laborales. Terminen lo que empiecen. Paguen y pongan sus cuentas al día. Aconsejen pero no regañen. Recompensa económica. Traten de ahorrar y formar patrimonio. Decidan y resuelvan problemas que arrastraban. Si les ofrecen un nuevo trabajo, acepten. Planeen un viaje y disfruten de su dinero. No mientan, callen; no hable de más.

Mensaje de las cartas: Un gran amor llegará. Casamiento y estabilidad. Llega la sanación que esperaban de cuerpo, mente o espíritu. Usen algo de plata para cortar lo negativo.

Arcángel: Miguel. La libertad será día a día. Tendrán recompensas de estabilidad familiar o amorosa. Miguel los ayuda a quitarse envidias o intrigas del pasado. Arreglen su casa para vivir mejor. Él les dará estabilidad y confianza.

Escorpio

Carta de la semana: El Mago.

Día de la suerte: Jueves 16/10.

Colores: Azul y Verde.

Números de la suerte: 11, 14 y 17 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Cáncer.

Pidan que se les dará. Momento de recibir, tener y acrecentar patrimonio, economía y riqueza. Será una gran semana: días de retomar el camino, de reconquistar lo perdido o recuperar lo prestado. Semana de mucho trabajo y estudio; de resolver pendientes. Van por el camino correcto. Paguen deudas y no olviden lo que les hicieron para no repetir experiencias. Mantengan buenos hábitos. Sean atentos y cuidadosos para no caer en fraudes. Cuídense de gente mala y envidiosa que los rodea: aléjense de esa energía. No tengan miedo al qué dirán; sean auténticos para avanzar. Si están en pareja: rompimiento o se dan un tiempo.

Mensaje de las cartas: Reciben un regalo de Dios esta semana: pidan con todas sus fuerzas lo que necesitan que vendrá a ustedes. Se libran de gente tóxica u oscura.

Arcángel: Metatrón. Sean inteligentes al contestar: no pongan tanta pasión o coraje. Traten de ser más equilibrados. Récenle que cumplirá sus milagros.

Sagitario

Carta de la semana: La Templanza.

Día de la suerte: Martes 14/10.

Colores: Rojo y Naranja.

Números de la suerte: 06, 12 y 18 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Calma que todo pasa. Mantengan buenos hábitos. Traten de terminar todo lo que empiezan. Semana increíble, de trabajo, de recompensa económica, de cierre de proyectos y de cambios positivos. Ganan cuestiones legales pendientes. Conéctense con gente compatible. Llénense de tranquilidad, felicidad, espiritualidad y fe. Transformación laboral positiva. Purifiquen su mente y no carguen pensamientos tóxicos. Sean prudentes al hablar; no se autolimiten con trabas o inseguridades. Atrévanse a ser diferentes y alcanzar el éxito. En pareja: embarazo en puerta.

Mensaje de las cartas: Es lo que es y es lo que hay. Son ambiciosos pero a veces hay que entender que es lo que hay. Reciben una llamada importante del extranjero, contrato o mensaje.

Arcángel: Gabriel. Hagan un inventario de su vida y quédense con lo bueno. Traten de recomponer su camino. Quítense malas amistades o gente tóxica. Gabriel les abrirá las puertas de la estabilidad.

Capricornio

Carta de la semana: El Mundo.

Día de la suerte: Viernes 17/10.

Colores: Azul y Rojo.

Números de la suerte: 19, 25 y 31.

Signos compatibles: Libra, Virgo y Tauro.

Planes importantes, viajes, cambios laborales y reconocimientos. Van por el buen camino y mantienen la estabilidad. Quítense vicios. Cambios en trabajo o escuela. Sigan con sus negocios y/o estudios; y no cuenten tanto sus planes. Pagan deudas y tratan de ahorrar. Los busca un amor del pasado pero es interesado y no es sincero: abran bien los ojos. Tengan más comunicación con ustedes mismos: qué quieren, sus planes, etc. Los buscan por negocios en el extranjero: analícenlo bien. Evolución. Cierran negocios, Cuiden sus bienes y no presten nada.

Mensaje de las cartas: Un mar de nuevas posibilidades. Todo lo pasado ya queda atrás.

Arcángel: Uriel. Les dará confianza, estabilidad y crecimiento laboral. Proyectos nuevos de trabajo o cierre de contratos. Sean claros y elijan bien quién lo rodea.

Acuario

Carta de la semana: El Diablo.

Día de la suerte: Miércoles 15/10.

Colores: Blanco y Azul.

Números de la suerte: 07, 13 y 32 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Virgo, Géminis y Tauro.

Abran bien los ojos y fíjense bien con quién hacen negocios, amistades o amores: los enemigos ocultos están cerca pensando cosas negativas sobre ustedes. No sean tan confiados ni abiertos con quienes acaban de conocer. Cuidado con negocios oscuros: no inviertan. Etapa de crecer y de autoalimentarse de buena vibra. Revisen todo antes de firmar. Les ofrecen un nuevo trabajo. Proyecto nuevo; venta importante. Los busca un amor que les hizo daño o les debía algo: sanen, cierren y avancen. Eventos sociales. Disfruten más de su vida.

Mensaje de las cartas: Dispuestos a soltar lo que no era para ustedes y listos para recibir cosas nuevas. «Yo soberano»: Pongan el «yo primero» antes que todo.

Arcángel: Jofiel. Sean elegante e inteligentes; caminen con la frente alta y mirando al frente. No dejen que los dobleguen o jueguen con sus sentimientos. No dejen que golpeen su buen humor y estabilidad. Sigan creciendo, tienen un futuro prometedor.

Piscis

Carta de la semana: La Torre.

Día de la suerte: Lunes 13/10.

Colores: Naranja y Amarillo.

Números de la suerte: 08, 30 y 77 (4 golpes de suerte).

Signos compatibles: Cáncer, Libra y Escorpio.

Semana para construir patrimonio; tiempo de tomar decisiones y de pensar muy bien lo que harán: avanzan con lo que deciden. Usen mucho su intuición. Días de mucho trabajo, de pendientes y de juntas laborales: cumplen con todo pero se sentirán un poco presionados. Relajen, caminen, piensen en positivo y eviten amistades tóxicas o negativas. Recompensa económica por algo del pasado. Arreglan papeles. Conecten con la naturaleza. No caigan en fraudes, chismes o malos entendidos.

Mensaje de las cartas: Se abren nuevas puertas de abundancia. Analicen bien todos los cambios que se avecinan. Compren un espejo o mubles y vivan mejor. Analicen bien antes de hacer algo para evitar fraudes.

Arcángel: Uriel. Les llega el dinero que necesitan para pagar deudas. Él los libera completamente de lo negativo del pasado. Los toma de la mano y acompaña a avanzar y tener una mejor vida económica. Invóquenlo, los recompensará.