El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 12 al 17 de octubre 2025, signo por signo
Este domingo 12 de octubre 2025, Mhoni Vidente nos deja su horóscopo semanal para cada uno de los signos del zodiaco.
Cada domingo, Mhoni Vidente, la famosa astróloga y tarotista, anuncia en su canal oficial de YouTube lo que depara esta semana del mes 10 del año.
Además, la reconocida pitonisa nos detalla cuál es el mensaje de las cartas y qué arcángel nos acompaña en estas jornadas.
Mhoni Vidente: Horóscopo semanal del 12 al 17 de octubre 2025
Aries
- Carta de la semana: El Loco.
- Día de la suerte: Viernes 17/10.
- Colores: Blanco y Verde.
- Números de la suerte: 10, 29 y 34 (2 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario.
Momentos de pisar en firme, madurar y ver al futuro. El tiempo pasa y no regresa: recupérenlo cada día enfocándose, realizándose y pensando en positivo. Semana de sorpresas económicas, de estabilidad, de pagar deudas y de sanar la mente. Vuelvan a estudiar para crecer más. Los buscan del exterior por proyectos o cierres de contratos. Lean y verifiquen bien lo que firman y compran. Purifiquen cuerpo, alma y mente; quítense pensamientos de venganza, rencores, celos e inseguridades. Una fuente divina los ayudará a sanar de sus problemas. Reuniones y fiestas familiares.
- Mensaje de las cartas: Administren bien su tiempo para poder cumplir con todo. La magia del tiempo los ayudará a sanar en todo sentido. Conecten con la naturaleza y el sol para tener más estabilidad y energía.
- Arcángel: Rafael. Hagan una limpieza constante y total de todo lo que los rodea: de su casa, de sus contactos, de su mente. Invóquenlo toda la semana. Prendan una veladora verde para sanar cuerpo, mente y espíritu. Él les quitará envidias y brujerías. No gasten por gastar para sanar su economía. No compren ni el amor ni la amistad.
Tauro
- Carta de la semana: La Justicia.
- Día de la suerte: Martes 14/10.
- Colores: Rojo y Amarillo.
- Números de la suerte: 04, 26 y 28 (5 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Acuario, Piscis y Virgo.
Semana para arreglar asuntos pendientes y papelería. Aliméntense mejor y muévanse más. Semana de mucho trabajo, estrés y energías encontradas: no se dejen influenciar por las malas vibras de los demás. Si los busca un amor del pasado, resuelvan los problemas y déjenlo atrás. Es momento de madurar emocionalmente (tener pareja o formar familia), de construir un patrimonio y de tener estabilidad. Vuelvan a ser creativos en sus negocios propios. Aléjense de una persona de Escorpio o Sagitario que les habla con malas intenciones en su trabajo. Si están en pareja, embarazo en puerta. Viaje importante. Déjense querer y no vuelvan al pasado.
- Mensaje de las cartas: Tendrán una sorpresa increíble; tendrán una sorpresa económica ; tendrán motivo para ser felices. Renuévense, dense gustos, compren cosas para ustedes y no ayuden tanto.
- Arcángel: Metatrón. Sean sabios al contestar; controlen su mal carácter. Traten de salir del núcleo tóxico y mal intencionado de amistades que frecuentan. Él los ayuda a tener fuerza, estabilidad y crecimiento laboral. Récenle todos los días.
Géminis
- Carta de la semana: La Estrella.
- Día de la suerte: Lunes 13/10.
- Colores: Rosa mexicano y Azul.
- Números de la suerte: 11, 39 y 40 (3 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.
Estabilidad, crecimiento y abundancia. Están en el momento de seguir avanzando pero deben ser discretos y no hablen de sus planes o metas. Reconozcan quién los quiere bien y quién no; no sean tan confiados. Semana de reconocimiento laboral: reciben el ofrecimiento de un trabajo mejor. Pagan deudas. Mantengan buenos hábitos. No discutan con su familia: sean diplomáticos y traten de entenderlos. Renuévense para verse más joviales. Disfruten de distracciones y de su tiempo libre para no tener tanto estrés. Semana de mucho trabajo. En pareja: estabilidad y embarazo en puerta. Actitud más positiva; nuevo proyecto importante. Cuídense de fraudes, mentiras y de gente falsa que los rodea. Dejen celos e inseguridades en la pareja: dejen que las cosas fluyan.
Mensaje de las cartas: Semana de frutos y recompensas. Cuídense de envidias y exposiciones negativas. Apoyan moralmente a un familiar que se está separando. Los buscan para organizar un viaje de vacaciones.
Arcángel: Miguel. Quién como Dios. Los ayuda a quitarse energías negativas y brujerías; a crecer económicamente; a tener estabilidad. Los protege. Será una gran semana en lo laboral.
Cáncer
- Carta de la semana: El Juicio.
- Día de la suerte: Martes 14/10.
- Colores: Amarillo y Rojo.
- Números de la suerte: 23, 35 y 62.
- Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis.
Semana de reuniones laborales, reajustes, cambios de puesto y reacomodos. Quedan bien tras las modificaciones pero deben mantener la buena actitud y una mentalidad clara. Semana de logros, éxitos y recompensas. Revisen papeles y cierren trámites pendientes. Ahorren, guarden y gasten en ustedes pero no en los demás. Mediten y mantengan buenos hábitos para evitar el estrés. Suerte en juegos de azar. Oportunidades de crecimiento laboral. No piensen tanto en su expareja o en el pasado: piensen más en ustedes y en el futuro. Muy buena semana en lo laboral y en estudios. Cuidado con chismes y maledicencias.
Mensaje de las cartas: Háganse notar, vístanse mejor y no agachen la mirada. Cambios positivos en su pensamiento y actitud. Traten de cambiar su sistema de comportamiento. Aléjense de gente chismosa y con mala vibra.
Arcángel: Gabriel. Reciben un llamado, mensaje o contrato nuevo laboral que los ayudará a crecer. Él los ayuda a encontrar estabilidad amorosa. Están en momento de tener plenitud. No se angustien por lo que no pueden arreglar y no carguen culpas que no son de ustedes. Tiempo de vivir para ustedes. Récenle mucho el martes.
Leo
- Carta de la semana: El Ermitaño.
- Día de la suerte: Miércoles 15/10.
- Colores: Blanco y Negro.
- Números de la suerte: 18, 24 y 41 (3 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Géminis, Aries y Sagitario.
Encuentran la solución que esperaban y la estabilidad que buscaban. No vuelvan con amores del pasado y no traten de volver a trabajos anteriores. El que se enoja, pierde: no se alteren, mortifiquen o estresen de más. Midan su temperamento y pasión. Semana de mucho trabajo, retos y proyectos nuevos. Entreténganse más con ustedes mismos y no le den tanto tiempo a los otros. Mejoran su puesto laboral. Cobran deuda del pasado. Tiempo de crecer económicamente y formar patrimonio. Lloren pero no se queden con angustia. Van en al dirección correcta. Amor verdadero, estabilidad y casamiento. Arreglen papelería.
Mensaje de las cartas: Mirar más allá.Vean cómo se ven en el futuro para formarlo. Sean todo oídos, sean más claros, presten atención y sean más concentrados.
Arcángel: Rafael. Ser empático es muy bueno, pero no lo sean tanto. Perdonen pero no olviden para no repetir situaciones. Los ayuda a resolver problemas: récenle y préndanle una veladora verde. Avancen sin miedo y sean muy claros sobre lo que quieren en su vida. Eviten meterse con amores prohibidos y negocios poco transparentes.
Virgo
- Carta de la semana: El Carro.
- Día de la suerte: Jueves 16/10.
- Colores: Azul y Blanco.
- Números de la suerte: 05, 16 y 21 (3 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Tauro, Acuario y Capricornio.
Sigan adelante, avancen sin miedo; van por el buen camino. Semana de arreglar papeles y situaciones legales. Si se sienten traicionados: aprendan y no repitan. No le den ni todo el dinero ni todo el amor a nadie para no sentirse defraudados. Inicien un negocio además de su trabajo. Cuídense de brujerías, intrigas y malas intenciones de quienes los rodean. Traten de saber hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Libérense del pasado y de situaciones negativas de gente tóxica. Sean más estables y positivos; quítense caprichos, inseguridades y mal humor.
- Mensaje de las cartas: Posibilidades infinitas de riqueza; no se saboteen con pensamientos negativos. Reconocimiento laboral. Cuiden sus pertenencias. Traten de resolver pendientes. Cambios positivos.
Arcángel: Uriel. Les dará la bendición de ser felices y estar estables. Negocios, riqueza y quema de lo negativos que los rodea. Invóquenlo todos los días y récenle. Les abrirá el camino para tener un negocio propio o un mejor trabajo.
Libra
- Carta de la semana: As de Oros.
- Día de la suerte: Lunes 13/10.
- Colores: Rojo y Amarillo.
- Números de la suerte: 02, 24 y 43.
- Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.
Triunfos, buenas energías y felicidad. No esperen lo que no llegará: nadie vive de promesas. Busquen el éxito propio y lo que necesitan para ser felices. Semana de sorpresas y regalos que los hacen sentir felices. Muchas reuniones y juntas laborales. Terminen lo que empiecen. Paguen y pongan sus cuentas al día. Aconsejen pero no regañen. Recompensa económica. Traten de ahorrar y formar patrimonio. Decidan y resuelvan problemas que arrastraban. Si les ofrecen un nuevo trabajo, acepten. Planeen un viaje y disfruten de su dinero. No mientan, callen; no hable de más.
Mensaje de las cartas: Un gran amor llegará. Casamiento y estabilidad. Llega la sanación que esperaban de cuerpo, mente o espíritu. Usen algo de plata para cortar lo negativo.
Arcángel: Miguel. La libertad será día a día. Tendrán recompensas de estabilidad familiar o amorosa. Miguel los ayuda a quitarse envidias o intrigas del pasado. Arreglen su casa para vivir mejor. Él les dará estabilidad y confianza.
Escorpio
- Carta de la semana: El Mago.
- Día de la suerte: Jueves 16/10.
- Colores: Azul y Verde.
- Números de la suerte: 11, 14 y 17 (3 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Cáncer.
Pidan que se les dará. Momento de recibir, tener y acrecentar patrimonio, economía y riqueza. Será una gran semana: días de retomar el camino, de reconquistar lo perdido o recuperar lo prestado. Semana de mucho trabajo y estudio; de resolver pendientes. Van por el camino correcto. Paguen deudas y no olviden lo que les hicieron para no repetir experiencias. Mantengan buenos hábitos. Sean atentos y cuidadosos para no caer en fraudes. Cuídense de gente mala y envidiosa que los rodea: aléjense de esa energía. No tengan miedo al qué dirán; sean auténticos para avanzar. Si están en pareja: rompimiento o se dan un tiempo.
Mensaje de las cartas: Reciben un regalo de Dios esta semana: pidan con todas sus fuerzas lo que necesitan que vendrá a ustedes. Se libran de gente tóxica u oscura.
Arcángel: Metatrón. Sean inteligentes al contestar: no pongan tanta pasión o coraje. Traten de ser más equilibrados. Récenle que cumplirá sus milagros.
Sagitario
- Carta de la semana: La Templanza.
- Día de la suerte: Martes 14/10.
- Colores: Rojo y Naranja.
- Números de la suerte: 06, 12 y 18 (3 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.
Calma que todo pasa. Mantengan buenos hábitos. Traten de terminar todo lo que empiezan. Semana increíble, de trabajo, de recompensa económica, de cierre de proyectos y de cambios positivos. Ganan cuestiones legales pendientes. Conéctense con gente compatible. Llénense de tranquilidad, felicidad, espiritualidad y fe. Transformación laboral positiva. Purifiquen su mente y no carguen pensamientos tóxicos. Sean prudentes al hablar; no se autolimiten con trabas o inseguridades. Atrévanse a ser diferentes y alcanzar el éxito. En pareja: embarazo en puerta.
Mensaje de las cartas: Es lo que es y es lo que hay. Son ambiciosos pero a veces hay que entender que es lo que hay. Reciben una llamada importante del extranjero, contrato o mensaje.
Arcángel: Gabriel. Hagan un inventario de su vida y quédense con lo bueno. Traten de recomponer su camino. Quítense malas amistades o gente tóxica. Gabriel les abrirá las puertas de la estabilidad.
Capricornio
- Carta de la semana: El Mundo.
- Día de la suerte: Viernes 17/10.
- Colores: Azul y Rojo.
- Números de la suerte: 19, 25 y 31.
- Signos compatibles: Libra, Virgo y Tauro.
Planes importantes, viajes, cambios laborales y reconocimientos. Van por el buen camino y mantienen la estabilidad. Quítense vicios. Cambios en trabajo o escuela. Sigan con sus negocios y/o estudios; y no cuenten tanto sus planes. Pagan deudas y tratan de ahorrar. Los busca un amor del pasado pero es interesado y no es sincero: abran bien los ojos. Tengan más comunicación con ustedes mismos: qué quieren, sus planes, etc. Los buscan por negocios en el extranjero: analícenlo bien. Evolución. Cierran negocios, Cuiden sus bienes y no presten nada.
Mensaje de las cartas: Un mar de nuevas posibilidades. Todo lo pasado ya queda atrás.
Arcángel: Uriel. Les dará confianza, estabilidad y crecimiento laboral. Proyectos nuevos de trabajo o cierre de contratos. Sean claros y elijan bien quién lo rodea.
Acuario
- Carta de la semana: El Diablo.
- Día de la suerte: Miércoles 15/10.
- Colores: Blanco y Azul.
- Números de la suerte: 07, 13 y 32 (5 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Virgo, Géminis y Tauro.
Abran bien los ojos y fíjense bien con quién hacen negocios, amistades o amores: los enemigos ocultos están cerca pensando cosas negativas sobre ustedes. No sean tan confiados ni abiertos con quienes acaban de conocer. Cuidado con negocios oscuros: no inviertan. Etapa de crecer y de autoalimentarse de buena vibra. Revisen todo antes de firmar. Les ofrecen un nuevo trabajo. Proyecto nuevo; venta importante. Los busca un amor que les hizo daño o les debía algo: sanen, cierren y avancen. Eventos sociales. Disfruten más de su vida.
Mensaje de las cartas: Dispuestos a soltar lo que no era para ustedes y listos para recibir cosas nuevas. «Yo soberano»: Pongan el «yo primero» antes que todo.
Arcángel: Jofiel. Sean elegante e inteligentes; caminen con la frente alta y mirando al frente. No dejen que los dobleguen o jueguen con sus sentimientos. No dejen que golpeen su buen humor y estabilidad. Sigan creciendo, tienen un futuro prometedor.
Piscis
- Carta de la semana: La Torre.
- Día de la suerte: Lunes 13/10.
- Colores: Naranja y Amarillo.
- Números de la suerte: 08, 30 y 77 (4 golpes de suerte).
- Signos compatibles: Cáncer, Libra y Escorpio.
Semana para construir patrimonio; tiempo de tomar decisiones y de pensar muy bien lo que harán: avanzan con lo que deciden. Usen mucho su intuición. Días de mucho trabajo, de pendientes y de juntas laborales: cumplen con todo pero se sentirán un poco presionados. Relajen, caminen, piensen en positivo y eviten amistades tóxicas o negativas. Recompensa económica por algo del pasado. Arreglan papeles. Conecten con la naturaleza. No caigan en fraudes, chismes o malos entendidos.
Mensaje de las cartas: Se abren nuevas puertas de abundancia. Analicen bien todos los cambios que se avecinan. Compren un espejo o mubles y vivan mejor. Analicen bien antes de hacer algo para evitar fraudes.
Arcángel: Uriel. Les llega el dinero que necesitan para pagar deudas. Él los libera completamente de lo negativo del pasado. Los toma de la mano y acompaña a avanzar y tener una mejor vida económica. Invóquenlo, los recompensará.
