Dos accidentes en plena lluvia provocaron demoras en la Ruta 22 entre Regina y Chichinales

Dos accidentes se registraron este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre Villa Regina y Chichinales. Uno de ellos fue protagonizado por un camión que impactó contra el guardarraíl cerca de Chichinales y el otro se trató de un choque múltiple en el que participaron dos autos y un camión a la altura de Regina.

Un camión chocó contra el guardarraíl de la Ruta 22 en plena lluvia

Según informaron desde la Policía, el primer hecho ocurrió minutos antes de las 10 a la altura del kilómetro 1220 cuando un conductor de un camión Scania con semirremolque impactó contra el guardarraíl central después de perder el control del vehículo.

De acuerdo al reporte policial, el hombre- de 55 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires– perdió el control del transporte por las condiciones de la calzada. Luego, al chocar contra la barrera de contención, el camión hizo un efecto tijera.

El camión hizo un efecto tijera después de impactar contra la barrera de contención. Foto: Policía de Río Negro.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial y de Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato para resguardar la zona y el chofer fue trasladado en ambulancia al hospital de Chichinales para su evaluación médica preventiva.

Choque múltiple a la altura de Regina

Pocos minutos después, un choque múltiple se registró a la altura del kilómetro 1130, en el cruce de la ruta nacional con la avenida General Paz en Villa Regina.

En el siniestro se vieron involucrados un auto Peugeot 208 conducido por una joven de 27 años, un Renault Fluence conducido por un hombre de 68 años y un camión Mercedes Benz con batea de cemento conducido por un chofer de 50 años. Los vehículos circulaban en sentido este- oeste.

Foto: Policía de Río Negro.

Según las primeras pericias, el Peugeot intentó realizar una maniobra de sobrepaso y rozó el eje trasero del camión, lo que provocó que colisionara contra el guardarraíl central y terminara impactando contra el lateral del Renault.

A pesar del fuerte impacto y los severos daños materiales en los vehículos menores, se informó que no se registraron personas lesionadas.