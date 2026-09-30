“Vaca Muerta no es la salvación, es un cambio de paradigma para pasar de un país agropecuario a uno energético”, aseguró Emilio Apud 

El exdirector de YPF abordó los ejes de su visita a Vaca Muerta, la necesidad de diversificar la economía provincial frente a la finitud de los hidrocarburos, los cuellos de botella logísticos del transporte de arena, la visión ambiental comparada con Chubut, los riesgos políticos ante posibles cambios de rumbo y los desafíos en materia de mano de obra y compre local. Foto gentileza.

Invitado por la organización Confluencia Republicana, el exdirector de YPF Emilio Apud visitó la ciudad de Neuquén para dar una charla sobre la realidad energética y el fenómeno de Vaca Muerta. En el marco de su visita a Vaca Muerta, concedió una entrevista a Radio Libertad en la que recorrió en profundidad los aspectos económicos, logísticos, políticos y sociales que rodean al principal polo hidrocarburífero del país.

Ante la consulta sobre si Vaca Muerta constituye la «salvación» de la Argentina, Apud fue tajante al descartar esa mirada: «No, no es una salvación, es un cambio de paradigma. Ser un país agropecuario, digamos, ahora pasa a ser un país energético y minero». En este sentido, cuestionó la postergación histórica del sector minero nacional, señalando que la minería es el principal ingreso de Chile compartiendo los mismos recursos al otro lado de la cordillera.

Para el especialista, el petróleo busca lograr el ritmo que el país perdió durante décadas por falta de nuevos proyectos e inversiones, destacando que Vaca Muerta ya tiene comprometidos más de 100 mil millones de dólares para los próximos cuatro años.

El horizonte a 50 años

Consultado sobre la discusión en torno al derrame de los beneficios económicos, Apud indicó que esa exigencia debe recaer sobre las autoridades políticas y no sobre las empresas: «Las petroleras dan eso y se acabó, no son las responsables de derramar nada, son los Estados”.

En esa línea, valoró de manera positiva que la provincia de Neuquén esté comenzando a invertir la renta petrolera en infraestructura en lugar de destinarla exclusivamente a gastos corrientes, otorgando mayor previsibilidad de cara al futuro.

Sin embargo, advirtió sobre la naturaleza no renovable del recurso y planteó el gran interrogante de mediano plazo: «El secreto es imaginarse qué va a hacer la provincia dentro de 40 o 50 años cuando no esté Vaca Muerta». Apud señaló que si hoy ingresan más de 5.000 millones de dólares anuales, el desafío radica en generar fuentes alternativas de recursos y actividades productivas que reemplacen a los hidrocarburos una vez que se agoten.

En materia logística, Apud calificó como fundamental la inversión en infraestructura para evitar encarecer la producción. Al abordar el transporte de arenas para el fracking, cuestionó fuertemente el impacto del sistema actual. Frente a esto, indicó que “la propia realidad forzará” una solución orientada a tres alternativas:

Yacimientos de cercanía: Encontrar arenas silícicas locales que, aunque no tengan el rendimiento óptimo de las del río Uruguay, compensen los costos de traslado .

. El ferrocarril : Consideró que el tren desde Bahía Blanca hasta Añelo (o zonas cercanas) debería construirse con o sin arena, sirviendo también para cargas petroquímicas y equipos.

: Consideró que el tren desde Bahía Blanca hasta Añelo (o zonas cercanas) debería construirse con o sin arena, sirviendo también para cargas petroquímicas y equipos. La vía fluvial: Mencionó como un proyecto a evaluar —aunque un poco más utópico— la utilización de barcazas de empuje remontando el río Negro.

Consultado sobre la Agenda 2030 y los recaudos ambientales para prevenir escenarios críticos como el registrado en Chubut —específicamente en la zona de Sarmiento con la desecación de un lago—, Apud diferenció ambos fenómenos. Explicó que el caso chubutense fue un recipiente que se agotó, mientras que Neuquén cuenta con una situación hidríca muy diferente: “Acá tienen un poderoso caudal de 300 metros por segundo desde el río Neuquén, tiene lagos, etc. No hay ningún peligro desde el punto de vista de afectación del recurso hidráulico». Si bien reconoció que la fractura hidráulica demanda grandes volúmenes de agua, ratificó que el contexto geográfico es completamente distinto.

Incertidumbre política y las expectativas de inversión extranjera

En el plano macroeconómico, el analista abordó la incertidumbre de los inversores ante los vaivenes políticos del país y la posibilidad de que futuras gestiones modifiquen las reglas de juego o deroguen normativas clave como el RIGI. A pesar de los temores empresariales sobre lo que pueda ocurrir a nivel nacional en 2027 o 2031, Apud se mostró optimista respecto a la evolución social e institucional de la Argentina.

En cuanto a la llegada de capitales, anticipó que si no se producen volantazos económicos el próximo año, se aguarda el arribo masivo de grandes empresas internacionales. Explicó que las grandes operadoras diversificarán su atención cuando comience a desacelerarse la producción en los yacimientos de esquisto de Estados Unidos, encontrando en la Argentina una curva de aprendizaje sumamente avanzada que no se registra en ninguna otra parte del mundo.

Mano de obra especializada y compre neuquino

Hacia el final, al evaluar las capacidades de la región en comparación con su etapa como director de YPF, Apud fue categórico al afirmar que Neuquén no dispone actualmente de la mano de obra especializada suficiente para cubrir la demanda. Por ello, insistió en que el gobierno provincial debe articular urgentemente programas de capacitación para los jóvenes locales y evitar la necesidad de importar materia gris.

Finalmente, sobre las modificaciones realizadas a la ley de compre local y las ventajas para las industrias de la zona , consideró razonable que existan beneficios para los proveedores neuquinos siempre que igualen presupuestos, aclarando que no debe tratarse de una medida inflexible que termine frenando el normal abastecimiento de la industria hidrocarburífera.