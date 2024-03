Pitty la numeróloga adelantó cuáles serán los meses clave para que la crisis argentina mejore

Pitty la numeróloga visitó a Ángel de Brito este jueves y adelantó cómo seguirá la situación de Argentina en materia económica y política, por lo que serán clave los meses que se aproximan por su vibración numérica.

Según la experta en números, «en esta nueva era está buenísimo ponerle una buena intención«. Es que este viernes 1 de marzo «empezamos una vibración completamente diferente. Marzo va a estar buenísimo, va a haber un pico de energía para todos nosotros bajo este cielo» adelantó Pitty, la numeróloga.

Entonces, durante «los últimos días de marzo tenemos un cambio muy grande en la Argentina. Para mí es clave el mes de abril porque ahí empieza a definirse cómo va a ser el 2024 social y políticamente” agregó la numeróloga.

Qué le depara el futuro a Javier Milei, según Pitty la numeróloga

Por su parte, Pitty la numeróloga habló sobre lo que le depara este año al presidente Javier Milei. “Nuestro presidente tiene un número cuatro en destino. Él vino a romper estructuras y a animarse a más. Y justamente para mí abril va a ser clave. Creo que van a haber dos países que van a empezar a apostar a la Argentina y nos van a dar una mano”.

“Esas noticias las vamos a tener en la primera etapa del año y en la segunda, para agosto, vamos a estar empezando a ver un poco más de luz en medio de la oscuridad. En el medio nos vamos a tener que amortiguar bastante porque van a pasar muchísimas cosas” advirtió al respecto Pitty la numeróloga.

En tanto que la especialista en números agregó que “va a haber gente que se va a bajar de un proyecto, va a haber una rotación, pero si el presidente con ese número cuatro logra concentrarse, no distraerse en pavadas o no ponerle la energía a cosas que no suman, puede ser que esto sea positivo para todos nosotros”.

“Hay que entender que es un año de mucho movimiento, que es negativo y empieza a mejorar en agosto, pero que en abril algo super fuerte puede pasar y ojalá que sea bueno” concluyó Pitty la numeróloga.