«Plata inesperada y giros del destino»: los signos bendecidos por Mhoni Vidente este domingo 8 de noviembre

El cierre de este domingo 8 de noviembre de 2026 no será una jornada pasiva de descanso. Las cartas del tarot activan una corriente de abundancia económica, trámites que destraban papeles clave y definiciones sentimentales tajantes en la antesala de la nueva semana.

Según las revelaciones de la astróloga Mhoni Vidente, la racha de mayor fortuna favorecerá especialmente a Tauro, Leo y Capricornio, acompañados de cerca por la energía ordenada de Virgo.

Los cuatro favoritos de la fortuna: finanzas y ascensos

Tauro (Dinero extra y viajes): La suerte está de tu lado para conseguir ingresos imprevistos y disfrutar de reuniones sociales. Planificá ese viaje para fin de noviembre porque te renovará. Atención: se asoma una propuesta vinculada a lo político. Cuidá las migrañas.



La suerte está de tu lado para conseguir ingresos imprevistos y disfrutar de reuniones sociales. Planificá ese viaje para fin de noviembre porque te renovará. se asoma una propuesta vinculada a lo político. Cuidá las migrañas. Leo (Éxito legal y laboral): Resolución definitiva para asuntos familiares o judiciales pendientes. Recibirás dinero inesperado, un ascenso o el reconocimiento que venías esperando. La pasión domina el ambiente de pareja.



Resolución definitiva para asuntos familiares o judiciales pendientes. Recibirás que venías esperando. La pasión domina el ambiente de pareja. Capricornio (Cobro de deudas): Recuperás plata que dabas por perdida de trabajos anteriores. Excelente jornada si participás de competencias. Regla de oro: mantené tus planes financieros en reserva y no le abras la puerta a ninguna expareja.



Recuperás plata que dabas por perdida de trabajos anteriores. Excelente jornada si participás de competencias. mantené tus planes financieros en reserva y no le abras la puerta a ninguna expareja. Virgo (Alivio financiero): Momento ideal para saldar deudas y concretar proyectos postergados. Se activan oportunidades académicas y una invitación afectiva rompe la rutina.

El horóscopo signo por signo: qué exigen las cartas hoy