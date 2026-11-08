«Símbolo de coraje»: por qué Robert Prevost eligió llamarse León XIV al consagrarse como nuevo papa

Desde hace siglos, la Iglesia Católica sostiene una tradición inquebrantable vinculada a la elección del nombre de quienes asumen al frente de la Santa Sede. Al iniciar su pontificado, los nuevos líderes adoptan un nombre distinto al que recibieron al nacer, una costumbre que en la Argentina se vivió de cerca con la elección de Jorge Bergoglio como Francisco.

Ahora, la historia suma un nuevo capítulo con León XIV: antes de adoptar su nombre pontificio, el actual Papa se llamaba Robert Prevost y nació en la ciudad estadounidense de Chicago.

Antes de asumir el papado, el Sumo Pontífice respondía al nombre de Robert Prevost. Los papas eligen un nuevo nombre como un acto simbólico para rendir homenaje a santos o antecesores, y para marcar el rumbo doctrinal de su gestión.

El antecedente histórico se remonta a 1555 con Marcelo II, el último pontífice que decidió no cambiar su nombre de nacimiento.

Por qué Robert Prevost eligió llamarse León XIV

La elección del nombre no es una decisión librada al azar. Según Clarín, en el caso del nuevo pontífice, la designación responde directamente a los objetivos trazados para su gestión: defender la dignidad de la persona humana, promover la paz, fomentar la sinodalidad y guiar a la Iglesia frente a los complejos desafíos del mundo moderno.

Históricamente, el nombre León entabla una conexión directa con figuras clave de la historia eclesiástica. Por un lado, remite a León I, conocido como León Magno; por el otro, establece un fuerte paralelismo con León XIII, un papado que quedó grabado a fuego en la doctrina de la Iglesia por su profunda preocupación hacia las cuestiones sociales y laborales.

Además, el término posee un fuerte arraigo etimológico de origen latino, asociado tradicionalmente con el animal que simboliza la fuerza, la autoridad y el coraje dentro de la iconografía católica.

El antecedente histórico: cuando un Papa conservó su nombre

A pesar de que la adopción de un nombre papal se convirtió en una regla estricta a lo largo de los siglos, la historia registra una excepción que rompió la norma.

El único pontífice de la era moderna que decidió no modificar su identidad bautismal fue Marcelo II, cuyo nombre de nacimiento era Marcello Cervini. Su paso por el trono de San Pedro fue extremadamente breve: asumió el 9 de abril de 1555 y falleció el 1 de mayo de ese mismo año. Desde entonces, ningún otro Papa volvió a utilizar su nombre secular, consolidando una tradición que hoy continúa con León XIV.