Detuvieron a Manuel Noir, cantante de Ke Personajes: agredió a un policía en Entre Ríos

El cantante fue detenido por personal policial que se encontraba en la zona (Foto: ElOnce)

El músico Emanuel Noir, vocalista y referente del grupo Ke Personajes fue detenido durante las primeras horas de este sábado 7 de noviembre en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El hecho se produjo luego de que el artista protagonizara un altercado en la vía pública con un agente policial que se encontraba cumpliendo funciones en la zona.

El episodio se desató cerca de las 5:45, cuando Noir se presentó en las instalaciones de un casino con la intención de ingresar, a pesar de que el establecimiento ya había cerrado sus puertas al público.

Los detalles del arresto de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Según detallaron medio locales, ante la negativa para acceder, el músico reaccionó de manera desmedida y comenzó a increpar al policía, desencadenando un forcejeo que culminó en una agresión física directa contra el oficial.

El uniformado de 40 años recibió fuertes golpes en el rostro que le provocaron heridas de consideración y marcas visibles, agravadas según trascendió por los anillos metálicos que el artista llevaba puestos en las manos al momento del ataque.

El policía agredido por Emanuel Noir recibió golpes en gran parte del rostro (Foto: gentileza)

Personal policial que patrullaba la zona intervino para contener la situación y debió emplear la fuerza mínima e indispensable para reducir al cantante, quien se encontraba en un evidente estado de alteración y agresividad.

Junto al líder del conjunto, también fue demorado un amigo suyo identificado como Nicolás Gómez, de 29 años, cuya situación procesal quedó bajo el análisis de las autoridades judiciales. La causa quedó en manos del fiscal auxiliar en turno, Juan Pablo Gile, quien dispuso de inmediato el traslado del vocalista hacia la alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó formalmente alojado e imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.