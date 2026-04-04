Portal 4/4: lo que hagas hoy puede cambiar tu realidad financiera completamente

Cada 4 de abril, el llamado portal 4/4 aparece como una oportunidad para quienes buscan ordenar su vida económica y proyectar nuevos objetivos. En el mundo espiritual, esta fecha se asocia con la energía del número 4: estructura, estabilidad y bases sólidas.

En ese contexto, comenzó a circular un ritual que promete alinear la energía con el dinero y la abundancia, siempre que se realice antes del 13 de abril.

Por qué el portal 4/4 se vincula con el dinero

Según la numerología, el número 4 está relacionado con:

La organización

La seguridad económica

La construcción a largo plazo

Por eso, este portal es interpretado como un momento ideal para intencionar metas financieras, ordenar hábitos y tomar decisiones que impacten en la economía personal.

El ritual con canela para atraer abundancia

Uno de los rituales más compartidos en redes es simple y no requiere elementos difíciles de conseguir.

Qué necesitás

Un plato (preferentemente blanco)

Canela en polvo

Paso a paso

Dibujá un cuadrado con la canela sobre el plato

Este símbolo representa la estabilidad y las bases firmes. Asigná una intención a cada lado del cuadrado

Por ejemplo: Dinero

Casa

Trabajo

Salud Visualizá cada meta como si ya fuera real

Mientras dibujás cada línea, imaginá que eso ya forma parte de tu vida. Colocá las manos sobre el plato

Cerrá los ojos y conectá con esa intención. Repetí esta afirmación en voz baja:

“Manifiesto estas 4 metas con abundancia, estabilidad y confianza. Recibo y merezco todo lo que el universo tiene para mí.”

Qué hacer después del ritual

Dejá el plato unos días para que “se cargue” con la intención

Luego, guardá la canela en una bolsita

Llevála con vos (en el bolso o cartera) como recordatorio de tus objetivos

Más allá del ritual: el poder del enfoque

Aunque no todos crean en este tipo de prácticas, lo cierto es que el portal 4/4 puede funcionar como un momento para:

Definir metas claras

Enfocar la energía en objetivos concretos

Cambiar hábitos financieros

Porque, en definitiva, cuando hay claridad y decisión, las acciones empiezan a alinearse con los resultados.

Un impulso para cambiar la realidad económica

El ritual del portal 4/4 no es una fórmula mágica, pero sí puede ser un punto de partida. La clave está en lo que se hace después: sostener las decisiones, ordenar las finanzas y avanzar con constancia.

A veces, todo comienza con un gesto simple: poner en palabras (y en acción) lo que realmente querés lograr.