ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Portal 4/4: lo que hagas hoy puede cambiar tu realidad financiera completamente

El portal 4/4 es señalado como una fecha clave para manifestar estabilidad, dinero y abundancia. Un ritual simple con canela se volvió viral por su promesa de activar la energía financiera.

Redacción

Por Redacción

Cada 4 de abril, el llamado portal 4/4 aparece como una oportunidad para quienes buscan ordenar su vida económica y proyectar nuevos objetivos. En el mundo espiritual, esta fecha se asocia con la energía del número 4: estructura, estabilidad y bases sólidas.

En ese contexto, comenzó a circular un ritual que promete alinear la energía con el dinero y la abundancia, siempre que se realice antes del 13 de abril.

Por qué el portal 4/4 se vincula con el dinero

Según la numerología, el número 4 está relacionado con:

  • La organización
  • La seguridad económica
  • La construcción a largo plazo

Por eso, este portal es interpretado como un momento ideal para intencionar metas financieras, ordenar hábitos y tomar decisiones que impacten en la economía personal.

El ritual con canela para atraer abundancia

Uno de los rituales más compartidos en redes es simple y no requiere elementos difíciles de conseguir.

Qué necesitás

  • Un plato (preferentemente blanco)
  • Canela en polvo

Paso a paso

  1. Dibujá un cuadrado con la canela sobre el plato
    Este símbolo representa la estabilidad y las bases firmes.
  2. Asigná una intención a cada lado del cuadrado
    Por ejemplo:
    • Dinero
    • Casa
    • Trabajo
    • Salud
  3. Visualizá cada meta como si ya fuera real
    Mientras dibujás cada línea, imaginá que eso ya forma parte de tu vida.
  4. Colocá las manos sobre el plato
    Cerrá los ojos y conectá con esa intención.
  5. Repetí esta afirmación en voz baja:
    “Manifiesto estas 4 metas con abundancia, estabilidad y confianza. Recibo y merezco todo lo que el universo tiene para mí.”

Qué hacer después del ritual

  • Dejá el plato unos días para que “se cargue” con la intención
  • Luego, guardá la canela en una bolsita
  • Llevála con vos (en el bolso o cartera) como recordatorio de tus objetivos

Más allá del ritual: el poder del enfoque

Aunque no todos crean en este tipo de prácticas, lo cierto es que el portal 4/4 puede funcionar como un momento para:

  • Definir metas claras
  • Enfocar la energía en objetivos concretos
  • Cambiar hábitos financieros

Porque, en definitiva, cuando hay claridad y decisión, las acciones empiezan a alinearse con los resultados.

Un impulso para cambiar la realidad económica

El ritual del portal 4/4 no es una fórmula mágica, pero sí puede ser un punto de partida. La clave está en lo que se hace después: sostener las decisiones, ordenar las finanzas y avanzar con constancia.

A veces, todo comienza con un gesto simple: poner en palabras (y en acción) lo que realmente querés lograr.


Temas

canela

Portal 4/4

Rituales

Cada 4 de abril, el llamado portal 4/4 aparece como una oportunidad para quienes buscan ordenar su vida económica y proyectar nuevos objetivos. En el mundo espiritual, esta fecha se asocia con la energía del número 4: estructura, estabilidad y bases sólidas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios