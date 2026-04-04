Portal 4/4: lo que hagas hoy puede cambiar tu realidad financiera completamente
El portal 4/4 es señalado como una fecha clave para manifestar estabilidad, dinero y abundancia. Un ritual simple con canela se volvió viral por su promesa de activar la energía financiera.
Cada 4 de abril, el llamado portal 4/4 aparece como una oportunidad para quienes buscan ordenar su vida económica y proyectar nuevos objetivos. En el mundo espiritual, esta fecha se asocia con la energía del número 4: estructura, estabilidad y bases sólidas.
En ese contexto, comenzó a circular un ritual que promete alinear la energía con el dinero y la abundancia, siempre que se realice antes del 13 de abril.
Por qué el portal 4/4 se vincula con el dinero
Según la numerología, el número 4 está relacionado con:
- La organización
- La seguridad económica
- La construcción a largo plazo
Por eso, este portal es interpretado como un momento ideal para intencionar metas financieras, ordenar hábitos y tomar decisiones que impacten en la economía personal.
El ritual con canela para atraer abundancia
Uno de los rituales más compartidos en redes es simple y no requiere elementos difíciles de conseguir.
Qué necesitás
- Un plato (preferentemente blanco)
- Canela en polvo
Paso a paso
- Dibujá un cuadrado con la canela sobre el plato
Este símbolo representa la estabilidad y las bases firmes.
- Asigná una intención a cada lado del cuadrado
Por ejemplo:
- Dinero
- Casa
- Trabajo
- Salud
- Visualizá cada meta como si ya fuera real
Mientras dibujás cada línea, imaginá que eso ya forma parte de tu vida.
- Colocá las manos sobre el plato
Cerrá los ojos y conectá con esa intención.
- Repetí esta afirmación en voz baja:
“Manifiesto estas 4 metas con abundancia, estabilidad y confianza. Recibo y merezco todo lo que el universo tiene para mí.”
Qué hacer después del ritual
- Dejá el plato unos días para que “se cargue” con la intención
- Luego, guardá la canela en una bolsita
- Llevála con vos (en el bolso o cartera) como recordatorio de tus objetivos
Más allá del ritual: el poder del enfoque
Aunque no todos crean en este tipo de prácticas, lo cierto es que el portal 4/4 puede funcionar como un momento para:
- Definir metas claras
- Enfocar la energía en objetivos concretos
- Cambiar hábitos financieros
Porque, en definitiva, cuando hay claridad y decisión, las acciones empiezan a alinearse con los resultados.
Un impulso para cambiar la realidad económica
El ritual del portal 4/4 no es una fórmula mágica, pero sí puede ser un punto de partida. La clave está en lo que se hace después: sostener las decisiones, ordenar las finanzas y avanzar con constancia.
A veces, todo comienza con un gesto simple: poner en palabras (y en acción) lo que realmente querés lograr.
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