Portal energético 7/7: el día clave para manifestar abundancia, claridad y transformación

Este 7 de julio se abre un portal energético muy especial para quienes creen en la fuerza de los números y la espiritualidad. Conocido como el portal 7/7, esta fecha es considerada por la numerología como una oportunidad poderosa para atraer abundancia, renovación y conexión con el propósito de vida.

Según los especialistas en energía y astrología, esta alineación numérica genera una vibración alta que puede aprovecharse para meditar, hacer rituales de intención, soltar lo viejo y abrirse a nuevas posibilidades.

Paso a paso para el ritual que abre el portal 7/7: abundancia, claridad y transformación

Prepará tu espacio: Limpiá el lugar donde vas a realizar el ritual.

Podés poner música suave o de frecuencias de abundancia (como 528Hz o 888Hz). Encendé la vela y el incienso: Hacelo con intención, pensando en la luz que querés atraer a tu vida.

Visualizá cómo tu espacio se llena de energía positiva. Escribí en el papel: Hacé una lista de 7 deseos o intenciones relacionados con la abundancia (dinero, oportunidades, claridad, paz interior, etc.).

Escribí en presente, como si ya lo tuvieras. Ejemplo: "Tengo un trabajo próspero y feliz". Pasá canela por tus manos y por el papel: La canela es un potenciador energético de la abundancia.

Decí en voz alta: “La prosperidad entra en mi vida y se queda. Abro las puertas a todo lo bueno que el universo tiene para mí”. Colocá el billete/moneda sobre el papel y la hoja de laurel encima: El laurel simboliza victoria y protección.

El dinero es un ancla simbólica de lo que querés atraer. Meditá o visualizá por 7 minutos: Imaginá tu vida con abundancia, sin carencias.

Sentí gratitud por lo que ya tenés y por lo que va a llegar. Dejá que la vela se consuma por completo (en un lugar seguro). Guardá el papel con tus deseos junto al billete y la hoja de laurel en tu billetera, altar, cajón o un frasco.

8. Hacelo entre las 7:00 y las 23:00 del 7 de julio.

Acompañalo con afirmaciones como: “Soy un imán de la abundancia. Todo llega a mí con facilidad y en armonía”.

Afirmación para el Portal 7/7: Abundancia y Propósito

Hoy me abro al poder del portal 7/7.

El universo conspira a mi favor.

La abundancia fluye hacia mí de forma constante y natural.

Todo lo que necesito viene a mí con facilidad, claridad y amor.

Confío en mi camino.

Estoy alineado/a con mi propósito más elevado.

Dejo atrás lo que ya no me pertenece,

y recibo con gratitud todo lo que me eleva y me expande.

Mi corazón es un imán de prosperidad,

mi mente es un canal de luz,

y mi alma recuerda quién soy.

Hoy elijo creer en mí,

hoy elijo recibir abundancia.

Gracias, gracias, gracias. Que así sea.