El horóscopo de Mhoni Vidente para la segunda semana de Julio 2025, signo por signo 

Mhoni Vidente, la famosa astróloga y tarotista, revela el horóscopo semanal del 6 al 11 de julio 2025 para todos los signos zodiacales. En un video que publicó en Canal Oficial Mhoni Vidente, su canal oficial de YouTube, la destacada pitonisa le deja pautas a cada signo sobre lo que les depara el destino en los próximos días.

El horóscopo semanal del 6 al 11 de julio 2025 por Mhoni Vidente

Prestigiosa y reconocida a nivel mundial por sus acertadas predicciones, nos acerca también consejos sobre las oportunidades y los desafíos que se nos presentan para lograr abundancia, riqueza y estabilidad en todo sentido.

Aries

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Miércoles 9/7. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 06, 07 y 29. Signos compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario.

Siguen con suerte y estabilidad. Cuidado con lo que firman, paguen deudas y analicen bien cuestiones de papeles e inversiones. No cambien de trabajo; chequeen bien todo. Mantengan buenos hábitos. No mientan ni dejen que les mientan. Será una semana para organizarse en lo laboral. Arreglen la casa y vuelvan a estudiar. Los invitan a iniciar un negocio propio que los ayudará a tener más abundancia. Sanen su economía y no gasten por gastar. Sean más cautelosos al hablar de sus cosas. Más fuerza vital; sean más espirituales y no regresen al pasado por nada: sigan adelante. Si su pareja actual no les suma, córtenla. Eviten meterse en cuestiones ajenas que no les pertenecen. Conecten con la naturaleza y el sol. Suelten lo que no era para ustedes y así podrán recibir nuevas cosas. Viaje próximo de placer. Llega alguien de poder a sus vidas para ayudarlos en cuestiones laborales y estabilidad. Compra importante: es tiempo de crecer económicamente. Para los casados: embarazo en puerta.

Tauro

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Lunes 7/7. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 10, 24 y 66. Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Aries.

Dinero rápido y fácil. Abran bien los ojos; aléjense de situaciones o personas negativas que los rodean. Quítense vicios. Eviten relaciones con personas casadas porque sólo les traerá problemas. Mejoren hábitos y coman mejor. Cambio de trabajo positivo. Viaje próximo de placer que les dará mucho entusiasmo. Nunca dejen de informarse y de estudiar. Sean más inteligentes al contestar: no dejen que nadie los provoque ni quite su paz espiritual. Eviten conflictos. Cambien patrones de comportamiento que no los llevan a nada bueno. No prometan lo que no puedan cumplir. Piensen cuál es el propósito de su vida y llévenlo a cabo. Protéjanse de envidias, mal de ojo y de gente tóxica cercana. No confíen en nadie. Enfrentan problemas y salen victoriosos. Sigan adelante con sus proyectos. Abran bien los ojos en cuanto a sus inversiones. No cuenten ni presuman sus cosas para evitar envidias.

Géminis

Carta de la semana: As de Copas. Día de la suerte: Martes 8/7. Colores: Azul y Verde. Números de la suerte: 02, 16 y 35. Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.

Tendrán la base que necesitan para tener estabilidad y construir un hogar y un patrimonio. Visualicen dónde se ven y hacia dónde quieren ir. Comiencen a construir patrimonio. Será una semana de mucho trabajo y de resolver temas pendientes: paciencia y tranquilidad. Piensen y resuelvan problemas laborales siempre con el diálogo. Reciben una buena oferta laboral. Sean prudentes al hablar. No tengan límites en su vida ni se autolimiten. Terminen todo lo que empiecen. Si están en pareja, cuidado con pleitos, traiciones o divorcios. Cuidado con las promesas no cumplidas, los fraudes y las cosas inexistentes. Reciben una explosión de dinero: paguen deudas y ahorren. Cuidado con chismes e intrigas. Estabilidad. Arreglen cuestiones legales. Cierren problemas del pasado para poder avanzar.

Cáncer

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Viernes 11/7. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 1, 12 y 30. Signos compatibles: Escorpio, Acuario y Piscis.

Momento de crecer y desarrollarse más: no se limiten. Viajen. Quítense el drama y la exageración: aprendan a llevar su vida con calma y alegría para que puedan tener un mejor futuro. Sigan estudiando. Cómprense algo de oro o plata, o un perfume, y no le compren tantas cosas a los demás. Para los casados, embarazo en puerta. Los invitan a salir de viaje: vayan. Pidan un deseo el viernes 11/7 que será cumplido casi inmediatamente. Reciben un regalo inesperado. Los buscan amores del pasado pero no vuelvan con ellos. Dinero rápido y fácil en estos días. Cuidado con celos y corajes. Eviten meterse en problemas ajenos.

Leo

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Jueves 10/7. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 03, 18 y 21. Signos compatibles: Sagitario, Aries y Géminis.

Esta semana pidan que se les dará. Traen buena suerte, estabilidad y crecimiento. Aprendan a callar y no hablen de sus éxitos; no presten dinero. Organicen un viaje para su cumpleaños. Arreglan la situación financiera. Sigan estudiando. Será una semana muy apasionada. No carguen con situaciones que no son de ustedes. Aprendan a disfrutar más el día a día sin prisa. Aprendan a volar y sean más independientes. Es momento de obtener la liberación que necesitaban. No piensen cosas que no fueron ni serán. Creatividad y cambios positivos. Para los casados, embarazo en puerta. Busquen espacios y tiempo para ustedes: no lo desperdicien con nada ni nadie. Silencien su mente y descansen. Arreglen papeles. No confíen en nada ni nadie. Viene una sorpresa que les dará alegría. Propuesta de amor verdadero, estabilidad o matrimonio.

Virgo

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Miércoles 9/7. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 08, 17 y 31. Signos compatibles: Capricornio, Piscis y Tauro.

Esta semana arreglen papeles y trámites legales. Paguen deudas. Sanen su mente: resuelvan problemas y no piensen cosas que no son. Serán días de mucho trabajo. El tiempo es oro: traten de administrarlo mejor para poder hacer todo. Quítense envidias y mal de ojo. Fortalezcan su energía positiva: recen más, sean más espirituales y terminen todo lo que empiecen. Traten de ser más sensibles, detallistas y entregados en cuestiones amorosas. No se preocupen tanto por el qué dirán y no presten tanta atención a lo que dicen de ustedes. Tengan una visión más elevada de hacia dónde van. Cambio laboral poderoso. Dinero, estabilidad y crecimiento. Fiestas, reuniones y nuevas personas aparecen por negocios. No exageren tanto.

Libra

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Lunes 7/7. Colores: Naranja y Blanco. Números de la suerte: 09, 28 y 37. Signos compatibles: Acuario, Sagitario y Géminis.

Momento de estar arriba y abrir bien los ojos: no crean todo lo bueno o malo que dicen de ustedes. Diferencien quién los aprecia y quién no. Depuren su entorno y quédense con quien es para ustedes. Semana de estabilidad total y prosperidad económica: sigan ahorrando. Programen un viaje. Conecten con la naturaleza y el medioambiente. Reflexionen hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Sean más puntuales. Manifiesten lo que quieren en su vida que se les dará. Transacción económica positiva. Arreglen papeles. Renuévense y cambien su look. Busquen el equilibrio en sus vidas. El dinero les llega a manos llenas: paguen deudas y tengan estabilidad. Vivan mejor. No vuelvan con amores del pasado y aléjense de personas tóxicas y mal intencionadas.

Escorpio

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes 8/7. Colores: Rojo y Azul. Números de la suerte: 13, 34 y 40. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Esta semana pisen madurez y crecimiento.; busquen estabilidad; y visualicen lo que quieren y necesitan para ser felices. Mejoren su forma de comer y ejercítense. Resuelven trámites legales. Dinero extra: ahorren y paguen deudas. Busquen la estabilidad amorosa. Cuidado con las decisiones que tomen esta semana: no se precipiten y determinen cosas, piénsenlo mucho y muy bien. Decidan y avancen. Para los casado, embarazo en puerta. Colaboración importante con alguien de poder o del extranjero. Arreglen su hogar. El amor verdadero llegará en estos días: espérenlo con grandes ilusiones. Traten de tener una vida mejor administrada y que les deje más para ustedes y no tanto a los demás. Conecten con la naturaleza. Regalo: algo inesperado les llega en estos días. Resuelven trámites legales pendientes.

Sagitario

Carta de la semana: La Fuerza. Día de la suerte: Viernes 11/7. Colores: Naranja y Rojo. Números de la suerte: 15, 22 y 74. Signos compatibles: Piscis, Aries y Leo.

Promesa de casamiento; estabilidad amorosa; y desarrollo laboral. Arreglen los papeles de su vivienda. El 11/7 prendan una veladora blanca o roja y pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. Descansen mejor. Prosperidad sin límites. Sigan estudiando y analicen bien todos sus planes. Crecimiento total en lo laboral. Cómprense algo de oro para tener suerte extra en su vida. Viajen y disfruten su dinero: pónganse ustedes primeros en todo sin importarles que les digan que son egoístas. Crecen y avanzan. Sean más prudentes al hablar y no se metan en problemas ajenos. Aléjense del caos y del conflicto.

Capricornio

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Miércoles 9/7. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 05, 27 y 32. Signos compatibles: Tauro, Virgo y Aries.

Fuerza, determinación y crecimiento. Semana clave para volver a estudiar y terminar pendientes. Siguen creciendo y logran sus objetivos. Mejoren sus hábitos y no prometan lo que no van a cumplir. No se rodeen de gente falsa. Es tiempo de crecer en lo laboral. No presten dinero y paguen deudas. Les llega un proyecto muy importante: analícenlo y acéptenlo. Les llega un despertar nuevo de consciencia. Un embarazo familiar sorpresa les da mucha alegría. Aprendan a respirar y calmarse. Esta semana tendrán encuentros de trabajo muy importantes. No vuelvan con amores del pasado. Reciben ganancias de algo que hicieron en el pasado. Los invitan a un evento: vayan. Sí a todo lo que quieran hacer. Será una semana de reuniones y eventos.

Acuario

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Martes 8/7. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 19, 20 y 48. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Esta semana aprovechen su tiempo. Sigan estudiando. Concéntrense en lo que quieren para su vida: disfruten de su dinero, su bienestar y de todo lo que tienen. Semana de mucho trabajo y estabilidad. Traten de relajarse y dormir mejor. Los demás no tienen la culpa de lo que les pasa a ustedes: tienen que ser más empáticos. Sigan adelante; alcancen sus sueños y metas. Sean más confiables y dejen todo claro en cuestiones amorosas. Eviten tener relaciones amorosas con gente dentro del trabajo. No le presten atención al qué dirán; sean auténticos y tendrán más fuerza para salir adelante. Será una semana de sorpresas placenteras. Miren más allá para dirigir su vida. Juntas y reuniones laborales: les ofrecen un cambio de puesto. Arreglen papeles legales.

Piscis

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Lunes 7/7. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 08, 25 y 49. Signos compatibles: Géminis, Cáncer y Escorpio.

Calma que todo pasa. Abundancia y riqueza. Esta semana están predestinados a ser felices e incrementar su patrimonio. El arcángel Miguel está sobre ustedes y su vida: todo lo que le pidan será cumplido. Cierran contratos y negocios; se dan cambios de casa y trabajo si los esperan. Estimulen más su vida a nivel espiritual rezando, meditando, conectando con los ángeles, etc. No tomen las cosas tan personales, no piensen ni dramaticen tanto: no todo gira a su alrededor. Sean más prácticos, auténticos y ligeros. Será una semana de mucho trabajo y reuniones. Mantengan buenos hábitos. Resuelvan rápido los problemas legales. Consiguen una nueva fuente de ingresos. Para los casados, cuidado con pleitos o enojos. No hablen por demás sobre su vida. Respiren profundo y conéctense con todo su ser. Esta semana abrazan abundancia y estabilidad. Arreglen su casa. Estabilidad económica y crecimiento laboral. No rueguen amor: deben darse su lugar.