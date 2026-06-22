Predicciones astrológicas del 22 de junio: amor y fortuna para cada signo del zodíaco
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 22 de junio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Algunos miembros de tu familia son algo cínicos y te pueden causar molestias. No los tomes en cuenta, sácalos del medio de inmediato.
Amor: Sensual y persuasivo. Ve con cuidado porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados.
Riqueza: Debes cuidarte de robos, gastos imprudentes y discusiones por motivos económicos. Preserva tu intimidad ante extraños.
Bienestar: Intenta volver a conectarte con tu intimidad. Regálate una cena, cambia el vestuario o escucha una música tranquilizadora para renovar tus energías.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Una combinación de estrés y mal humor te puede llevar a hacer cosas que luego lamentarás. Trata de relajarte y evaluar las cosas.
Amor: Por más que quieras afianzar los lazos de pareja, será un mal momento para anteponer los problemas personales a los laborales.
Riqueza: Una inversión no programada te ocasiona gastos inesperados, trata de ser precavido. A este paso no llegarás a fin de mes y deberás pedir prestado.
Bienestar: Nadie te pide que te agotes en actos sociales pero puedes asumir algunos riesgos sin problemas y tendrás nuevos sitios para divertirte y pasarla bien.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Se dan condiciones de libertad que te permitirán manifestar tus ideas con total desinhibición. Cuida las tendencias impulsivas.
Amor: Exigirás definiciones inmediatas ofreciendo a cambio tu tiernísimo corazón. El intercambio con los demás será satisfactorio.
Riqueza: Hoy puedes tener una gran repercusión en tu vida económica y laboral dependiendo de tu propia actitud. Te están mirando.
Bienestar: Corres el riesgo de desgastarte. Haz un alto en tu vida social y disfruta un poco de tiempo tranquilo en compañía de aquellos en quienes confías.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer.
Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente.
Riqueza: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tomate tu tiempo.
Bienestar: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente.
Amor: Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción. Vive a pleno esta etapa.
Riqueza: Sentirás el rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones.
Bienestar: En nuestra capacidad de compartir reside nuestro desarrollo espiritual. El desapego de las cosas materiales demuestra la madurez intelectual.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te encontrarás con alguien de tu pasado, de manera sorpresiva, inesperada. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida.
Amor: Una fuerte carga erótica unirá a la pareja. Sin embargo, fuera de la cama, la pareja nadará en un mar de conflictos.
Riqueza: Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias.
Bienestar: Si no enfrentas tus miedos, lo más probable es que nunca te arriesgues por nada ni por nadie. Es hora de salir a enfrentar el mundo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Deberás ser tajantemente claro con la definición de ciertos parámetros para con tus vecinos. No dejes lugar a dudas.
Amor: Encontrarás hoy la manera de conectarte con tu pareja de una forma diferente. Se avecinan cambios positivos.
Riqueza: No permitas que tus principios éticos se vean afectados por aquellos vigentes en tu ambiente laboral. Aférrate a ellos.
Bienestar: No es al fracaso a lo que le debes temer, sino a no aprender las lecciones que el mismo te enseñará cuando aparezca indefectiblemente en tu vida.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Etapa de maduración basada en aceptar la realidad. Restricciones, más responsabilidades, organiza con sentido práctico tu trabajo.
Amor: Decisiones. No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón.
Riqueza: Intenta buscar algunas alternativas ventajosas que te aporten nuevos ingresos. Estás lleno de recursos e ideas nuevas.
Bienestar: No es el momento de falsos orgullos. Nadie duda de tu determinación e independencia, no perderás la cara si pides una pequeña ayuda.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia.
Amor: Si te ponen en una encrucijada, lo inteligente será ganar tiempo. En muy pocos días la calma volverá a la pareja.
Riqueza: Una persona agresiva y dominante puede complicarte, sobre todo si hay dinero de por medio. Sé astuto y cuida lo tuyo.
Bienestar: Es importante que tengas algo más de ambición y desaparezca tu aspecto conformista. Debes tomar en consideración lo que sea más útil para ti.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Continúan vigentes las mismas tendencias, que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente.
Amor: Quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable porque una pareja se conforma con dos personas.
Riqueza: Organiza tus proyectos con cuidado y delega responsabilidades solamente en personas conocidas que sean incapaces de traicionarte.
Bienestar: Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en buena forma y saludable.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Vas a tener un espíritu divertido y vital que te va a ayudar muchísimo a soltar la rigidez y los problemas que se puedan presentar.
Amor: Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas.
Riqueza: Estarás muy solicitado en el ámbito laboral. Será un período de hiperactividad, inspiración, condecoraciones y avances.
Bienestar: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo. Sin embargo, considera lo que a otros les ha dado resultado para lograr el éxito.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tendrás ganas de frecuentar nuevos lugares y es probable un largo viaje exótico. Posibilidad de aclarar una incomprensión en la familia.
Amor: No te equivoques, un impulso de momento puede poner en riesgo esa amistad de toda la vida. Familiares te respaldan al máximo.
Riqueza: Inicias actividades, generas proyectos, viajas, amplías tus contactos y relaciones laborales. Así, seguramente te irá bien.
Bienestar: Tus energías pueden estar flaqueando debido a recuerdos de épocas pasadas que no fueron las mejores. Deja pasar este momento y actúa con decisión.
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