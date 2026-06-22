Predicciones astrológicas del 22 de junio: amor y fortuna para cada signo del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Algunos miembros de tu familia son algo cínicos y te pueden causar molestias. No los tomes en cuenta, sácalos del medio de inmediato. Amor: Sensual y persuasivo. Ve con cuidado porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados. Riqueza: Debes cuidarte de robos, gastos imprudentes y discusiones por motivos económicos. Preserva tu intimidad ante extraños. Bienestar: Intenta volver a conectarte con tu intimidad. Regálate una cena, cambia el vestuario o escucha una música tranquilizadora para renovar tus energías.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Una combinación de estrés y mal humor te puede llevar a hacer cosas que luego lamentarás. Trata de relajarte y evaluar las cosas. Amor: Por más que quieras afianzar los lazos de pareja, será un mal momento para anteponer los problemas personales a los laborales. Riqueza: Una inversión no programada te ocasiona gastos inesperados, trata de ser precavido. A este paso no llegarás a fin de mes y deberás pedir prestado. Bienestar: Nadie te pide que te agotes en actos sociales pero puedes asumir algunos riesgos sin problemas y tendrás nuevos sitios para divertirte y pasarla bien.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Se dan condiciones de libertad que te permitirán manifestar tus ideas con total desinhibición. Cuida las tendencias impulsivas. Amor: Exigirás definiciones inmediatas ofreciendo a cambio tu tiernísimo corazón. El intercambio con los demás será satisfactorio. Riqueza: Hoy puedes tener una gran repercusión en tu vida económica y laboral dependiendo de tu propia actitud. Te están mirando. Bienestar: Corres el riesgo de desgastarte. Haz un alto en tu vida social y disfruta un poco de tiempo tranquilo en compañía de aquellos en quienes confías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer. Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente. Riqueza: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tomate tu tiempo. Bienestar: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente. Amor: Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción. Vive a pleno esta etapa. Riqueza: Sentirás el rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones. Bienestar: En nuestra capacidad de compartir reside nuestro desarrollo espiritual. El desapego de las cosas materiales demuestra la madurez intelectual.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te encontrarás con alguien de tu pasado, de manera sorpresiva, inesperada. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida. Amor: Una fuerte carga erótica unirá a la pareja. Sin embargo, fuera de la cama, la pareja nadará en un mar de conflictos. Riqueza: Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias. Bienestar: Si no enfrentas tus miedos, lo más probable es que nunca te arriesgues por nada ni por nadie. Es hora de salir a enfrentar el mundo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás ser tajantemente claro con la definición de ciertos parámetros para con tus vecinos. No dejes lugar a dudas. Amor: Encontrarás hoy la manera de conectarte con tu pareja de una forma diferente. Se avecinan cambios positivos. Riqueza: No permitas que tus principios éticos se vean afectados por aquellos vigentes en tu ambiente laboral. Aférrate a ellos. Bienestar: No es al fracaso a lo que le debes temer, sino a no aprender las lecciones que el mismo te enseñará cuando aparezca indefectiblemente en tu vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Etapa de maduración basada en aceptar la realidad. Restricciones, más responsabilidades, organiza con sentido práctico tu trabajo. Amor: Decisiones. No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón. Riqueza: Intenta buscar algunas alternativas ventajosas que te aporten nuevos ingresos. Estás lleno de recursos e ideas nuevas. Bienestar: No es el momento de falsos orgullos. Nadie duda de tu determinación e independencia, no perderás la cara si pides una pequeña ayuda.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia. Amor: Si te ponen en una encrucijada, lo inteligente será ganar tiempo. En muy pocos días la calma volverá a la pareja. Riqueza: Una persona agresiva y dominante puede complicarte, sobre todo si hay dinero de por medio. Sé astuto y cuida lo tuyo. Bienestar: Es importante que tengas algo más de ambición y desaparezca tu aspecto conformista. Debes tomar en consideración lo que sea más útil para ti.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Continúan vigentes las mismas tendencias, que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente. Amor: Quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable porque una pareja se conforma con dos personas. Riqueza: Organiza tus proyectos con cuidado y delega responsabilidades solamente en personas conocidas que sean incapaces de traicionarte. Bienestar: Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en buena forma y saludable.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Vas a tener un espíritu divertido y vital que te va a ayudar muchísimo a soltar la rigidez y los problemas que se puedan presentar. Amor: Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas. Riqueza: Estarás muy solicitado en el ámbito laboral. Será un período de hiperactividad, inspiración, condecoraciones y avances. Bienestar: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo. Sin embargo, considera lo que a otros les ha dado resultado para lograr el éxito.