Qué harán el Tribunal de Cuentas y el Deliberante de Allen tras la imputación al intendente Marcelo Román

La imputación del intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), por presunta administración fraudulenta y peculado tendrá un nuevo capítulo institucional esta semana. El Tribunal de Cuentas municipal notificará formalmente al Concejo Deliberante sobre la situación judicial una vez que quede firme la resolución que dio por formulados los cargos.

La presidenta del organismo de control de Allen, Belén Villar, adelantó a Diario RÍO NEGRO que primero deben cumplirse los plazos procesales. «Tenemos que esperar cinco días hábiles para que quede firme. Recién ahí podemos notificarlos», señaló.

Villar adelantó además que la comunicación formal al cuerpo legislativo está prevista para el próximo viernes.

El Concejo Deliberante de Allen no fue notificado aún

Hasta el momento, el Concejo Deliberante no recibió ninguna actuación vinculada al expediente judicial. Así lo aseguró el concejal, Gustavo Addamo, quien señaló que el tema todavía no fue abordado institucionalmente.

«Hasta ahora no ha llegado oficialmente nada al Concejo en relación a la imputación», afirmó el concejal.

Addamo sostuvo que una vez que ingrese la notificación formal, el cuerpo legislativo deberá analizar la situación y determinar los pasos a seguir. En ese sentido, señaló que la Carta Orgánica contempla mecanismos para este tipo de situaciones, aunque aclaró que primero debe existir una comunicación oficial al Concejo.«En cuanto llegue seguramente se tratará, se hará la evaluación y seguramente será conversado», indicó el edil.

Además, remarcó que aún no hubo reuniones específicas para abordar el caso. «Se deberá seguir los pasos correspondientes primeramente», manifestó. Y agregó: «No hubo reunión, al menos que yo sepa particularmente, para tratar este tema».

Qué prevé la Carta Orgánica de Allen

La Carta Orgánica municipal contempla mecanismos de actuación cuando funcionarios municipales enfrentan causas penales. El artículo 109 establece que, si una autoridad municipal es imputada por un delito penal y existe una resolución judicial en ese sentido, el Concejo Deliberante debe resolver si corresponde o no la suspensión del funcionario, previo dictamen del asesor legal.

La misma norma señala que, en caso de una sentencia firme condenatoria, corresponde la destitución del funcionario sin más trámite.

Además, la Carta Orgánica faculta al Concejo a conformar comisiones investigadoras cuando existan circunstancias que comprometan el interés público municipal.

La situación judicial de Román se conoció la semana pasada, cuando la jueza de Garantías Natalia González dio por formulados los cargos solicitados por la fiscalía. La acusación sostiene que el intendente habría autorizado la compra de un teléfono celular con fondos municipales y posteriormente habría entregado el dispositivo para uso de una persona ajena a la administración comunal.

En la misma causa también fue imputado el empresario Sebastián Ocampo. Con la notificación prevista para el viernes, el Concejo Deliberante tendrá por primera vez una comunicación formal sobre el expediente y podrá comenzar a analizar qué pasos institucionales corresponden frente a la situación del jefe comunal.