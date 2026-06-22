Falsos compradores de dólares pactaron una cita por un alquiler temporario en Neuquén y asaltaron a una pareja. foto: Archivo

Dos personas que viajaron desde la provincia de Buenos Aires para cometer una estafa y un violento robo en pleno centro de Neuquén quedaron tras las rejas. La fiscal del caso, Valeria Panozzo, les formuló cargos por un asalto perpetrado bajo la modalidad de una falsa compraventa de dólares y logró que se les dicte la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

El hecho, que contó con una cinematográfica persecución civil, se debatió el pasado viernes en una audiencia ante el juez de garantías Lucas Yancarelli.

La trampa del alquiler temporario en la calle Salta

Según la hipótesis provisoria que presentó la fiscalía, los imputados —identificados por sus iniciales M.A.R. y L.D.B.— actuaron en complicidad con una mujer que actualmente se encuentra prófuga.

Para la fiscalia, el plan delictivo estuvo minuciosamente coordinado. La mujer prófuga alquiló por apenas un día un departamento temporario ubicado en la calle Salta de la ciudad de Neuquén.

Utilizando el pretexto de que querían comprar dólares, citaron a la víctima en el inmueble. El hombre acudió a la cita acompañado por su hermana.

Al ingresar al departamento, los hermanos fueron sorprendidos por los dos acusados, quienes se encontraban ocultos. Tras amenazarlos con un cuchillo, los ataron de pies y manos con cinta de embalar y les robaron 1.100 dólares, 180 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Persecución ciudadana y detención

Luego de que los delincuentes escaparan con el botín, las víctimas lograron desatarse y alertaron a un amigo que los estaba esperando en las inmediaciones del edificio.

Sin dudarlo, el hombre inició una persecución de varias cuadras a pie por las calles céntricas. Su intervención fue clave: logró alcanzar, reducir y retener a los dos sospechosos en la vía pública hasta la llegada de los efectivos policiales. Lamentablemente, la mujer que actuó como entregadora logró darse a la fuga.

La fiscalía detalló que cuenta con pruebas contundentes: el testimonio de los hermanos y del civil que atrapó a los ladrones, el secuestro de dos cuchillos dentro del departamento y los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del edificio, que captaron el ingreso y la huida de los asaltantes.

Cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga

Al momento de discutir las medidas cautelares, la fiscal Panozzo solicitó la prisión preventiva argumentando que ambos imputados residen en la provincia de Buenos Aires y no tienen ningún tipo de arraigo en Neuquén. Remarcó, además, que la gravedad del hecho anticipa una elevada pena y existe un peligro latente de que se den a la fuga.

Por su parte, la defensa de los acusados solicitó que fueran liberados bajo la promesa de presentarse periódicamente en una comisaría bonaerense.

Finalmente, el juez Yancarelli rechazó el pedido de la defensa, avaló los riesgos procesales expuestos por la fiscalía y ordenó que los dos hombres permanezcan detenidos en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses mientras concluye la investigación penal preparatoria.