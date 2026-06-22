El Cervantes eligió el elenco de Río Negro que interpretará la obra Villa California

El Teatro Nacional Cervantes terminó su etapa de selección y eligió el elenco que integrará la obra Villa California. La iniciativa forma parte de un plan estratégico impulsado por la Secretaría de Cultura para fortalecer la actividad teatral en la provincia, promover la creación de nuevas producciones con identidad rionegrina y generar oportunidades de trabajo para artistas locales a través de alianzas con organismos culturales de alcance nacional.

Bajo el programa “El Cervantes Produce en el País”, 35 actores y actrices de la región participaron de las audiciones. Tras una primera instancia de selección, 11 artistas fueron convocados a una segunda ronda y finalmente cinco resultaron elegidos para conformar el elenco.

Los cinco artistas de Rio Negro seleccionados fueron: Laura Raiteri, Juan Rolón, Emiliano Sánchez, Macarena Laciar y Daniel Corrales, quienes comenzarán los ensayos en agosto bajo la dirección de Nicolás Caminiti.

La realización de “Villa California” representa un paso más en el trabajo que lleva adelante la Provincia para consolidar el desarrollo de las artes escénicas, fortaleciendo la producción teatral local y promoviendo la construcción de un repertorio con sello propio, capaz de reflejar miradas, historias y experiencias vinculadas al territorio rionegrino.

El proyecto se desarrollará en la Casa de la Cultura de General Roca entre agosto y noviembre de 2026 e incluirá funciones para público general, escuelas y universidades, ampliando el acceso a propuestas teatrales de calidad en distintos ámbitos de la comunidad.

Una sátira familiar

“Villa California” es una comedia negra situada en una casa de un barrio cerrado. Una familia espera una visita que nunca llega mientras la convivencia se vuelve cada vez más tensa.

En ese encierro voluntario, donde todo parece detenido en un tiempo de promesas incumplidas, los vínculos se desgastan y lo artificial de las relaciones queda expuesto. La obra transcurre durante un caluroso verano patagónico, donde el exterior aparece como una amenaza y lo doméstico como un refugio cada vez más frágil.