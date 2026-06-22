Mundial 2026: el curioso ritual de los caramelos de De Paul y Paredes que une al equipo

La cábala de los caramelos: el estricto ritual que Rodrigo De Paul y Leandro Paredes repitieron en el Mundial 2026.-

En el marco del Mundial 2026, la Selección Argentina no solo despliega su estrategia táctica dentro de la cancha, sino también su riguroso esquema de tradiciones fuera de ella. Minutos antes del trascendental cruce frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, las miradas se posaron sobre una escena que ya se convirtió en un patrimonio cultural de la «Scaloneta».

Durante el habitual reconocimiento de la Selección Argentina del campo de juego en el AT&T Stadium de Dallas, los mediocampistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes volvieron a cumplir a rajatabla con la famosa cábala de los caramelos.

La postal de ambos futbolistas, caminando por el círculo central mientras consumían golosinas, inundó las redes sociales, consolidando un fenómeno que combina amistad, concentración y una fuerte dosis de superstición.

Mundial 2026: el origen de la tradición de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en la Selección Argentina

Lejos de ser una ocurrencia del momento, este hábito cuenta con un trasfondo histórico que los hinchas conocen a la perfección. El nacimiento de la cábala de los caramelos se remonta a la Copa América de Brasil 2021, el certamen que marcó el quiebre de la racha sin títulos para la Selección Argentina.

En aquellos primeros pasos, la rutina era compartida también junto a Alejandro «Papu» Gómez; sin embargo, tras las modificaciones lógicas en las convocatorias, la posta del ritual quedó bajo la estricta tutela de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Desde entonces, el hábito acompañó de manera ininterrumpida las consagraciones en la Finalissima y el histórico Mundial de Qatar 2022, transformándose en una suerte de amuleto inviolable para el grupo.

Mundial 2026: los números y colores secretos que esconde la cábala de los caramelos de la Selección Argentina

Lo que vuelve verdaderamente llamativo a este fenómeno es que no se trata de una ingesta azarosa de dulces: con el paso de los años, se han filtrado los detalles matemáticos que tanto Rodrigo De Paul como Leandro Paredes respetan con precisión quirúrgica, antes de calzarse los botines para la entrada en calor. Cada futbolista tiene asignada una ingeniería de colores y cantidades, de la cual no se desvían bajo ninguna circunstancia.

Los detalles específicos del ritual de los mediocampistas de la Selección Argentina incluyen:

El método de Rodrigo De Paul : el volante consume exactamente 14 caramelos masticables de marcas tradicionales, alternando una variedad de colores surtidos a lo largo de su caminata por el césped.

: el volante consume exactamente de marcas tradicionales, alternando una variedad de colores surtidos a lo largo de su caminata por el césped. La fórmula de Leandro Paredes: por su parte, el jugador surgido en Boca Juniors mantiene una dosis más acotada pero cromáticamente estricta, ingiriendo un total de 7 unidades que deben estar distribuidas indefectiblemente en cuatro dulces azules y tres amarillos.

Más allá del debate folclórico sobre la efectividad de las cábalas en el fútbol de alto rendimiento, este ritual técnico expone la profunda complicidad y el liderazgo que une a ambos futbolistas, quienes se posicionan como el núcleo de contención más cercano al capitán Lionel Messi.

Con la Selección Argentina enfocada en asegurar su pase a los 16avos de final, los referentes del mediocampo demostraron una vez más que, cuando una estructura colectiva funciona y da resultados, en la cultura deportiva argentina no existe ningún motivo válido para alterarla.