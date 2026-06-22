Quién controla la Ruta 22: Plottier aprobó un pedido de informes por el tramo que quedó en un limbo

Los concejales de Plottier aprobaron la semana pasada un pedido de informes para conocer la situación jurídica de la Ruta Nacional 22 y la Autovía Norte en el tramo que atraviesa el ejido de la ciudad.

El proyecto fue presentado por el bloque de Juntos por el Cambio y está dirigido a los organismos con injerencia en la administración de ambas trazas.

En los considerandos se recordó un pedido de informes anterior, emitido en 2024, que consultó por la jurisdicción de la ruta y la responsabilidad de las tareas de mantenimiento sobre la misma.

Ahora los integrantes del Deliberante preguntaron por el alcance de los acuerdos suscriptos recientemente entre los organismos nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo de determinar «de qué manera impactan en la ciudad y qué responsabilidades corresponden a cada jurisdicción».

La consulta hizo mención al reciente convenio que posibilitó el traspaso de un tramo de la Ruta Nacional 22 a la provincia y de la transferencia que creó la nueva avenida Mosconi en la ciudad de Neuquén.

Qué pasa con la Ruta 22 en Plottier: el antecedente de 2024

El proyecto hizo mención a la respuesta que se obtuvo del Ejecutivo municipal cuando se interrogó sobre el tema dos años atrás.

En aquel momento el municipio indicó que la traza original de la ruta, que en Plottier va desde el límite con la capital provincial hasta la calle Guerino Temporale, continuaba bajo jurisdicción de Vialidad Nacional, conservando ese organismo la titularidad sobre la traza hasta la finalización del contrato de obra que incluye la localidad de Arroyito.

Lo mismo indicó para la Autovía Norte, donde señaló que la competencia plena sobre la misma seguía en manos del Estado Nacional.

A fines del año pasado, no obstante, desde el Gobierno neuquino indicaron que la dirección provincial de Vialidad había asumido el mantenimiento y la conservación de la Ruta 22, en el tramo que es contiguo a la avenida Mosconi de Neuquén capital.

Qué pasa con la Ruta 22 en Plottier: a quiénes consultaron los concejales

El requerimiento aprobado por los concejales fue dirigido en primer lugar a Vialidad Nacional, a la que se le pidió que informe de «manera precisa la jurisdicción, titularidad y responsabilidades funcionales» de la ruta en el tramo urbano «que atraviesa la ciudad de Plottier».

También preguntó por el estado contractual y los plazos estimados de finalización de la obra de la autovía entre Arroyito y Plottier, y si existen «previsiones de transferencia de competencias hacia la Provincia o municipios«.

Los ediles solicitaron además una copia de los convenios firmados entre Nación, la provincia de Neuquén y el municipio capitalino referidos a la avenida Mosconi y la Autovía Norte, «indicando si afectan directa o indirectamente a Plottier».

Otro de los organismo incluidos en el pedido legislativo fue la dirección provincial de Vialidad, a la que se le consultó por su rol actual en materia de mantenimiento, seguridad vial e iluminación en los sectores intervenidos dentro del ejido de la ciudad.

Además se le requirió al Ejecutivo municipal que informe «si ha recibido propuestas formales para asumir competencias sobre la Ruta Nacional 22 y la Autovía Norte, si existen procedimientos administrativos tendientes a la firma de nuevos convenios, y si prevé ejecutar infraestructura o señalización en sectores no municipales».

El texto, que incluyó también una pregunta sobre el estado de la luminaria en la zona de China Muerta a la cooperativa eléctrica de Plottier, fue aprobado sin modificaciones, indicó a este medio uno de los concejales que impulsó el pedido de información, Pablo Scialabba.

Durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO el mes pasado, la nueva intendenta local, Malena Rosa, confirmó que el traspaso de la ruta estaba dentro de los planes de su gestión y que en los días posteriores se iba a reunir con funcionarios de Vialidad Provincial para avanzar con el proyecto.

Según explicó el concejal de Juntos por el Cambio, la iniciativa también pretende conocer el alcance de la jurisdicción de Plottier sobre la exvía nacional, recorrido que en un principio une los límites de la ciudad con los ejidos de Neuquén y Senillosa.