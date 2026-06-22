El Sindicato de Petroleros Jerárquicos apoyó el proyecto de ley para avanzar en el desarrollo del GNL en Neuquén

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa mostró su apoyo al proyecto de ley cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de gas natural licuado (GNL), y que será tratado en la legislatura de la provincia de Neuquén.

Mediante un comunicado titulado «los trabajadores también somos protagonistas del desarrollo energético», el sindicato aseguró respaldar y acompañar la medida, argumentando que «representa una oportunidad trascendental para fortalecer el crecimiento de nuestra región y proyectar el potencial energético argentino hacia el mundo».

En ese sentido, se señaló que la Cuenca Neuquina se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos energéticos del continente. «Ese lugar de liderazgo es producto del compromiso cotidiano de miles de trabajadores que con trabajo, conocimiento, experiencia y profesionalismo sostienen una industria cada vez más competitiva», se añadió.

El secretario general del sindicato, Manuel Arévalo, expresó: «Como representantes de las y los trabajadores, siempre vamos a acompañar aquellas iniciativas que generen empleo genuino, impulsen capacitaciones, promuevan inversiones y abran nuevas oportunidades para nuestros compañeros».

«El desarrollo del GNL se convertirá en una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo Vaca Muerta y proyectar su potencial energético hacia el mundo, generando nuevos puestos laborales para los trabajadores neuquinos», concluyó.

El comunicado del sindicato va en línea con el pronunciamiento de distintos actores del sector. Recientemente, la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) también expresó su apoyo al proyecto de ley al considerar que favorecerá nuevas inversiones así como la cadena de proveedores locales, y generará más empleo y crecimiento económico en la provincia.

La entidad señaló que el desarrollo del GNL abrirá una nueva etapa para las empresas proveedoras neuquinas, con mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y para miles de trabajadores. Además, también se remarcó el impacto que tendría la participación de proveedores locales en la cadena de valor.