Violento ataque a tiros en Roca: cómo se encuentra el joven que fue baleado en el cuello

En la noche del viernes 5 de junio, se desplegó un importante operativo policial en Roca. El personal arribó a un domicilio de Barrio Tiro en la zona norte de Roca, después de que un joven de 23 años ingresara al Hospital Francisco López Lima con una herida de bala.

Según las primeras informaciones, cerca de las 21:25 la víctima recibió un disparo en la zona del cuello y fue trasladada de urgencia al centro de salud. Tras los primeros indicios, se preparó un operativo a gran escala donde sucedió el episodio.

De acuerdo con su relato, varias personas conocidas del ambiente delictivo, vestidas de negro, llegaron hasta el domicilio y efectuaron disparos contra la vivienda en el marco de conflictos de vieja data.

A partir de esos datos, los investigadores comenzaron a trabajar sobre distintas hipótesis y realizaron tareas de relevamiento en el sector para intentar identificar a los responsables. El hecho generó un fuerte movimiento policial en el barrio.

Despliegue policial en Roca: cuál es el estado de salud del joven baleado en el cuello

En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, el comisario inspector Regional Segunda de Roca, González Eliseo, informó que el joven se encuentra en terapia intermedia, en observación fuera de peligro bajo el informe médico de guardia.

De igual forma, el comisario afirmó que se encuentra monitoreo médico policial dentro del asunto para constatar la evolución de la herida y los detalles del caso.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro y del Área Judicial, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de turno, que supervisa las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento del hecho.