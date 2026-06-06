Añelo suma obras de infraestructura vial para los vecinos de la Meseta

La ciudad epicentro de Vaca Muerta muestra, a simple vista, una clara diferenciación entre lo que se denomina el casco urbano y la meseta, ubicada del otro lado de la Ruta Provincial N°7, en donde predominan aún las calles de tierra. Por eso, y como parte del «Plan Integral de Infraestructura» el intendente Fernando Banderet, encabezó un acto de licitación y firma de contrato con la empresa Oro Construcciones, que se hará cargo de esta obra pública.

En un mensaje transmitido en sus redes sociales, Banderet se mostró orgulloso por «estar consolidando la meseta con infraestructura vial. Es el inicio de un montón de obras más que se nos vienen por delante».

Por otra parte, adelantó que los trabajos de movimiento de suelo comenzarán el próximo lunes 8 de junio, en inmediaciones de la Escuela Primaria N°368.

Escuela Primaria 368. Foto: Gentileza.

En diálogo con Diario Rio Negro, el ingeniero civil Felipe Torres y asesor técnico de la municipalidad, expresó su optimismo por este desarrollo en infraestructura para los vecinos; una iniciativa, remarcó, característica de esta gesión.

«Vamos a iniciar por la Avenida Juan Manuel Belgrano, que es la que inicia en la YPF y la Shell. Vamos a consolidar los bulevares, junto con la bicisenda que ya se terminó de construir. Si todo sale bien, vamos a tener ésta avenida pavimentada«, expresó el funcionaro.

Sobre aspectos técnicos y presupuestarios, Torres señalo que además de la ejecución a cargo de la empresa Oro Construcciones en los cordones cuneta, la firma constructura Dyasa fue adjudicataria para realizar las obras de pavimentación, representando para el municipio una erogación de 4000 millones de pesos.

El funcionario comentó que Dyasa efectuará «6 mil metros de línea de asfalto».

Posible mano de obra local

Consultado sobre un posible requisito de contratación de mano de obra local, Torres fue cauto y explicó que, si bien la municipalidad no es una «bolsa de trabajo», hay personas que se acercan a pedir empleo y que, desde la parte administrativa, se toman sus datos y se confecciona un listado, el cual puede ser utilizado por todas las empresas cuando demandan referencias laborales.