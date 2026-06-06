G-Pro Easy Flow: la innovación biológica que busca revolucionar el cultivo de maíz en la Patagonia

La expansión del maíz en distintas regiones del país abrió nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías orientadas a maximizar el potencial productivo del cultivo. En ese escenario, la empresa roquense AgriCheck presentó una innovación que apunta a simplificar el tratamiento de semillas y mejorar el desarrollo inicial de las plantas mediante el uso de microorganismos beneficiosos.

Se trata de G-Pro Easy Flow, una tecnología biológica formulada en formato talco-grafito que permite lubricar e inocular la semilla en un solo paso al momento de la siembra. El producto fue desarrollado para ser aplicado directamente en el cajón de la sembradora, evitando tratamientos líquidos previos que suelen generar reparos en algunos semilleros, especialmente en híbridos de maíz.

“Lo novedoso es que el productor puede inocular la semilla directamente durante la carga de la sembradora, sin mojarla ni alterar sus condiciones originales”, explicó Luis Leguizamón, fundador y CEO de AgriCheck.

La formulación incorpora Trichoderma, un hongo benéfico que actúa sobre la rizósfera, favoreciendo el crecimiento radicular y mejorando la capacidad de absorción de agua y nutrientes. Además, contribuye al control biológico de hongos patógenos presentes en el suelo.

Más raíces, más plantas y más rendimiento



Según los ensayos realizados por la empresa junto a organismos técnicos y productores de distintas zonas del país, la principal diferencia se observa durante las primeras etapas del cultivo.

Mayor cantidad de pelos absorbentes en la raíz trae muchos beneficios en el producto final.



Las plantas tratadas desarrollan una masa radicular significativamente superior, con mayor cantidad de pelos absorbentes, lo que permite aprovechar mejor los nutrientes disponibles y enfrentar con más eficiencia situaciones de estrés hídrico, entre varias otras ventajas. “Cuando la raíz crece más, la planta puede capturar mejor el fósforo, el agua y otros nutrientes. Eso se traduce en una mejor implantación, más plantas logradas y un mayor potencial de rendimiento en cantidad de granos”, señaló Leguizamón.

Izquierda: planta de maíz sin tratamiento. Derecha: planta con aplicación de G-Pro Easy Flow.



Los resultados obtenidos en distintas regiones agrícolas muestran incrementos de rendimiento que oscilaron entre el 10% y el 14%, dependiendo del ambiente y las condiciones climáticas.

Uno de los aspectos que más entusiasma a la empresa es que hasta hace poco no existían en el mercado herramientas biológicas específicas para inocular maíz mediante esta modalidad. De hecho, AgriCheck trabaja actualmente junto a organismos especializados para desarrollar protocolos y redes de evaluación que permitan profundizar el conocimiento sobre esta tecnología, entre ellos Aapresid.

Validación técnica en todo el país



La adopción de productos biológicos suele requerir un importante trabajo de validación a campo. Por esa razón, Agrichek desarrolló ensayos junto a distintas estaciones experimentales y organismos de referencia. Entre ellos se encuentran INTA Pergamino, INTA Paraná, INTA Balcarce, INTA General Pico, INTA Marcos Juárez y la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán.

Luis Leguizamón, CEO de AgriCheck.



Los resultados obtenidos en esas evaluaciones permitieron respaldar técnicamente la propuesta antes de su lanzamiento comercial, realizado durante la campaña gruesa 2025. “El productor agropecuario es conservador. Primero prueba una parte del campo y, si ve resultados, amplía la superficie al año siguiente. Por eso es fundamental mostrar evidencia y acompañar el proceso”, sostuvo el directivo.

De la fruticultura a los biológicos para cultivos extensivos



Aunque AgriCheck nació en General Roca en 2001 con fuerte presencia en la fruticultura del Alto Valle, la empresa atraviesa actualmente una etapa de transformación impulsada por el crecimiento del mercado de los insumos biológicos.

Oficinas de AgriCheck en General Roca.



La caída de la superficie frutícola durante los últimos años obligó a buscar nuevas alternativas de desarrollo. Ese proceso coincidió con la integración societaria de la firma al grupo suizo Andermatt, considerado uno de los líderes mundiales en soluciones biológicas para la agricultura.

A partir de esa alianza, AgriCheck amplió su actividad hacia cultivos extensivos, cítricos, limón, horticultura y otros segmentos donde los productos biológicos ganan cada vez más espacio frente a las moléculas de síntesis química.

Hoy la compañía opera con depósitos y redes comerciales en distintas regiones del país, incluyendo Rosario, La Plata, Mendoza y Tucumán, manteniendo su base operativa en Río Negro.

Un mercado con enorme potencial



Para Leguizamón, el maíz representa actualmente una de las mayores oportunidades de crecimiento para la empresa. “En Argentina hay alrededor de 12 millones de hectáreas de maíz y hasta ahora prácticamente no existían soluciones biológicas de este tipo para tratamiento de semillas”, afirmó.

La compañía ya trabaja además en nuevos desarrollos para soja y girasol, mientras avanza en un proyecto para formular parte de sus productos en Argentina utilizando microorganismos provenientes de Alemania y Sudáfrica.

La apuesta apunta a consolidar una tendencia que gana terreno en todo el mundo: producir más utilizando herramientas biológicas que mejoren la eficiencia de los cultivos, reduzcan la dependencia de insumos químicos y acompañen las nuevas exigencias ambientales de los mercados.

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