Primer domingo del abril 2026: el ritual de la sal que tenés que hacer hoy para atraer dinero

El inicio de un nuevo ciclo mensual es la oportunidad ideal para la renovación de energías. Este domingo 5 de abril, por ser el primero del mes, se consolida como el momento preferido para quienes buscan mejorar su situación financiera.

El protagonista de esta práctica es un elemento que todos tenemos en la cocina: la sal.

Históricamente, la sal fue mucho más que un condimento; los romanos la usaban como forma de pago (de ahí la palabra «salario»). Hoy, se mantiene vigente como una herramienta poderosa para proteger el hogar y atraer la prosperidad.

El poder simbólico de la sal y el domingo: la mágia del ritual de inicio del mes

El domingo es considerado por muchas corrientes espirituales como el primer día de la semana, una jornada dedicada al crecimiento y la expansión. Al unir esta energía con las propiedades purificadoras de la sal, se crea un entorno propicio para que el dinero fluya.

La creencia popular es clara: «En una casa donde nunca falta la sal, nunca falta el sustento».

Guía paso a paso: Cómo hacer el ritual hoy 5 de abril

Para que la ceremonia doméstica sea efectiva, se recomienda seguir estos pasos de limpieza y visualización:

Preparación: Elegí sal gruesa o sal marina, ya que conservan una mayor carga energética. Antes de empezar, ventilá bien los ambientes de tu casa. Intención: Colocá la sal en un recipiente pequeño. En un momento de calma, visualizá tus objetivos económicos para este mes. Distribución: Esparcí pequeñas pizcas de sal en rincones estratégicos: la entrada principal, tu área de trabajo y el dormitorio. Activación: Para potenciar el efecto, podés encender una vela dorada o amarilla (colores asociados al oro) mientras meditas sobre tus aspiraciones.

El rito del agua y las manos: la variante más efectiva

Si buscás una conexión más personal con la energía del dinero, podés realizar este procedimiento directo: