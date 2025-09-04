El ritual simple con un limón que ayuda a frenar las malas energías: “devuelve la envidia” 

Un simple ritual con un limón está volviéndose furor en redes sociales. Se trata de una práctica con una supuesta eficacia para devolver la envidia y las malas intenciones.

Este método, que combina un ingrediente cotidiano con una intención clara, promete ser uno de los «rituales más poderosos de protección». Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo y por qué se ha vuelto tan popular.

¿Por qué congelar un limón?

Según Lain García Calvo, congelar un limón es una práctica simple pero poderosa para protegerte de la negatividad de los demás. La creencia detrás de este ritual es que el limón, al ser un fruto purificador, absorbe las malas vibras, la envidia y los deseos de mal, y al congelarlo, la energía negativa se «solidifica» y se devuelve a su origen.

Paso a paso: El ritual del limón congelado

Consigue un limón y córtalo en cuatro partes. Es importante que no se separen por completo, debe quedar compacto. Abre el limón con cuidado y añade sal en el interior. Coloca un pequeño papelito dentro del limón. En este papel, escribe la frase: «Yo corto todo mal de mi vida». Cierra el limón y mételo al congelador.

El experto recomienda dejar el limón en el congelador durante siete días para que el ritual surta efecto. La invitación final es a «no creerlo, sino comprobarlo» y compartir la experiencia.