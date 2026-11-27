El calor intenso será protagonista este viernes 27 de noviembre de 2026 en Río Negro y Neuquén, con temperaturas elevadas y ráfagas de viento que marcarán la previa del último fin de semana del mes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán prácticamente veraniegas en el Alto Valle, mientras que la región cordillerana tendrá temperaturas más moderadas.

Desde una mirada astrológica, la temporada de Sagitario invita a recuperar el entusiasmo, aunque el contexto meteorológico aconseja administrar las energías y evitar el agotamiento.

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro y Neuquén

Alto Valle: Neuquén y General Roca tendrán máximas de 36 grados, sin precipitaciones y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche.

Neuquén y General Roca tendrán máximas de 36 grados, sin precipitaciones y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche. Cordillera y zona de Lagos: se esperan temperaturas máximas cercanas a los 25 grados.

se esperan temperaturas máximas cercanas a los 25 grados. Costa Atlántica: las temperaturas rondarán los 30 grados en Viedma.

las temperaturas rondarán los 30 grados en Viedma. Línea Sur: se recomienda consultar las condiciones particulares de cada localidad antes de organizar actividades al aire libre. En Ingeniero Jacobacci se esperan 30 grados de máxima, con predominio del sol y sin precipitaciones.

Ante las elevadas temperaturas, será fundamental mantener una buena hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Horóscopo de hoy: cómo afrontar la jornada según cada signo del zodíaco

Aries: moderar la intensidad y evitar el desgaste físico.

moderar la intensidad y evitar el desgaste físico. Tauro: buscar espacios frescos y disfrutar de pequeños momentos de tranquilidad.

buscar espacios frescos y disfrutar de pequeños momentos de tranquilidad. Géminis: canalizar la inquietud mental en actividades creativas.

canalizar la inquietud mental en actividades creativas. Cáncer: priorizar el descanso y el bienestar emocional.

priorizar el descanso y el bienestar emocional. Leo: aprovechar el entusiasmo sin asumir demasiados compromisos.

aprovechar el entusiasmo sin asumir demasiados compromisos. Virgo: reorganizar las tareas y reducir las exigencias personales.

reorganizar las tareas y reducir las exigencias personales. Libra: mantener el equilibrio y evitar discusiones innecesarias.

mantener el equilibrio y evitar discusiones innecesarias. Escorpio: administrar las emociones y reservar energía para el fin de semana.

administrar las emociones y reservar energía para el fin de semana. Sagitario: disfrutar de las oportunidades que ofrece su temporada zodiacal, sin excesos.

disfrutar de las oportunidades que ofrece su temporada zodiacal, sin excesos. Capricornio: permitirse una pausa y flexibilizar las obligaciones.

permitirse una pausa y flexibilizar las obligaciones. Acuario: buscar alternativas para romper con la rutina.

buscar alternativas para romper con la rutina. Piscis: conectar con sus necesidades emocionales y respetar sus tiempos.

El consejo astral para este viernes

En una jornada marcada por el calor y la intensidad, la astrología propone bajar el ritmo, escuchar las necesidades del cuerpo y evitar las situaciones que generan tensión.

La clave estará en encontrar un equilibrio entre el entusiasmo propio de Sagitario y la necesidad de preservar el bienestar físico y emocional.