La escritora cordobesa Virginia Abello ganó el Premio Futurock Novela 2026 con Las chaskis pisan tierra escaldada, una obra que el jurado destacó por su trabajo con el lenguaje, la memoria oral y las tradiciones de la cultura latinoamericana. El reconocimiento, que llegó a su séptima edición, incluye cuatro millones de pesos y la publicación del libro por Ediciones Futurock.

Abello es profesora de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Río Cuarto e investigadora del Conicet. También publicó el poemario No todas las tortugas llegan al mar, por Editorial Cartografías, y en 2025 fue finalista del Premio Estímulo a la Escritura.

La novela ganadora propone un universo narrativo en el que el fuego, la naturaleza y la vida comunitaria ocupan un lugar central. Así comienza: “Dicen las brigadistas que hay que saber tratarlo al fuego. Que se va despertando de a poco y que hay cosas que lo enfurecen rápido. Que hay que tenerle respeto, pero que también puede gritársele. A veces muy fuerte, sacrificando la garganta, para que acceda a irse”.

El jurado estuvo integrado por los escritores Cynthia Rimsky, Hernán Ronsino y Roberto Chuit Roganovich, quienes seleccionaron la obra entre los manuscritos finalistas.

Ronsino destacó la construcción de un lenguaje poético y envolvente, y la incorporación de distintas tradiciones literarias y culturales. En su lectura, la novela pone en tensión una comunidad integrada a la naturaleza con un autoritarismo que amenaza sus formas de vida. También señaló la presencia de personajes como Rayita, Cluclú, la Suyai Machi y el Desgarbado, y la importancia de la memoria oral como eje de la trama.

Para Rimsky, uno de los aspectos más destacados es la hibridez de la obra: “No se agota en la combinación de distintos géneros literarios, como la poesía, el relato, la crónica, el documento, sino que está presente en un refinado trabajo del lenguaje. Un lenguaje hecho de capas”.

Chuit Roganovich, por su parte, valoró la posibilidad de descubrir nuevas escrituras sobre el mundo que habitamos y consideró que la novela tiene un camino para generar lectores.

Un premio para quienes hacen circular los libros

La ceremonia, realizada en la Ciudad Cultural Konex y conducida por la comunicadora Cecilia Bona, tuvo también una novedad: por primera vez se entregó el Premio a la Comunidad Lectora, destinado a reconocer el trabajo de difusión de los libros y la lectura en redes sociales.

La ganadora fue María Márquez, profesora de Literatura de Bahía Blanca, conocida en Instagram y TikTok como @profffmari. Desde esas plataformas reseña libros, comparte curiosidades y acerca contenidos de teoría literaria a sus seguidores.

El jurado estuvo integrado por Lule Gallo, comunicadora, creadora de contenido y podcaster; Salvador Doldán, politólogo y promotor cultural; y Eugenia Zicavo, crítica literaria, periodista, socióloga y docente. El reconocimiento consiste en un viaje a la Feria Internacional del Libro de Lima 2027, uno de los encuentros editoriales más importantes de América Latina.

“Es un trabajo colectivo, que lleva mucho trabajo detrás. Futurock es una comunidad que está premiando a otra comunidad, la que crea contenido”, señaló Doldán durante la ceremonia.

Una apuesta a las nuevas voces

El Premio Futurock Novela nació en 2019 con el propósito de impulsar la aparición de nuevas voces de la narrativa argentina. Desde entonces, más de 4000 escritores de Argentina y Uruguay presentaron obras inéditas para participar de la convocatoria.

Durante la ceremonia, Federico Vázquez, director editorial de Futurock, reivindicó el sentido de la iniciativa y su lugar dentro de un ecosistema editorial atravesado por dificultades.

“Este premio no tiene otro interés que generar lectores, generar escritores, que un montón de gente que escriba tenga su oportunidad de publicación”, afirmó. Y agregó: “Esta es una oportunidad para que surja el arte. Demostramos que esto se puede hacer en nuestro país, aun en las condiciones más negativas”.

Ediciones Futurock nació en 2018, dos años después de la puesta en marcha de la radio Futurock FM. Actualmente cuenta con un catálogo de alrededor de 50 títulos de ficción, no ficción y literatura infantil, y lleva vendidos más de 40.000 ejemplares.

La banda Ugetsu estuvo a cargo del cierre musical de una ceremonia que volvió a poner en escena dos dimensiones de un mismo circuito: la producción de nuevas obras y las comunidades que las leen, recomiendan y hacen circular.