Lo que para la industria energética era un desecho, para las hermanas Basilotta se convirtió en una oportunidad. Hace ocho años, Ornella, Carla y Mora decidieron reinventarse después de una década al frente de su primera marca de indumentaria. Sentían que la producción se volvía cada vez más descartable y buscaban una forma diferente de crear.

La respuesta apareció durante un viaje a Neuquén. Mientras buscaban mohair para desarrollar una colección de fibras naturales, conocieron una planta de residuos petroleros y descubrieron las big bags, los bolsones industriales que se utilizan en la actividad.

En una charla con este suplemento, Ornella cuenta: “Nos enamoramos del material. No podíamos creer que fuera basura. Ahí nació la primera idea”. A partir de distintos ensayos junto al INTI, comprobaron que esa trama similar a una rafia tenía una gran resistencia y protección UV.

El desafío fue convertirla en accesorios funcionales y con una identidad estética propia. La propuesta combina la rusticidad del material recuperado con cuero vacuno de curtido vegetal, en una fusión que da como resultado piezas sofisticadas, versátiles, atemporales y sin género.

La funcionalidad también es parte de la identidad de la marca: algunos de sus productos, como la matera, la mochila y el neceser, se mantienen entre los favoritos desde sus comienzos, en 2018. Las estampas, inscripciones y marcas originales de los bolsones también forman parte del diseño.

En lugar de ocultarlas, las conservan como una manera de mostrar la trazabilidad del material y hacer que cada pieza sea única. El trabajo artesanal atraviesa todo el proceso, desde la recuperación de las big bags hasta la confección de cada accesorio.

Actualmente, la cadena de trabajo involucra a más de 65 personas, entre unidades productivas, cooperativas y talleres aliados. El crecimiento, cuenta Ornella, se dio de manera orgánica, acompañando la demanda. Y uno de sus mayores deseos es que también cambie la forma en que elegimos lo que compramos.

“En nuestro país tenemos grandes creativos y marcas con muchísimo talento. Me gustaría que el consumidor valore más ese intangible que representa el arte y el diseño de un producto, y pueda apreciar el ADN que hay detrás de cada marca”.