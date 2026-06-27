Qué hacer los primeros días de julio: los rituales para atraer abundancia, buena energía y prosperidad

Con la llegada de julio, muchas tradiciones espirituales consideran que se abre un nuevo ciclo energético ideal para dejar atrás bloqueos, atraer prosperidad y comenzar proyectos con otra vibración. Desde el Feng Shui hasta los rituales con canela y laurel, estas son algunas de las prácticas más populares para realizar durante los primeros días del mes.

El inicio de julio es considerado por muchas corrientes espirituales como un momento propicio para renovar intenciones, atraer prosperidad y limpiar las energías acumuladas durante el semestre que quedó atrás.

Más allá de las creencias personales, estos rituales forman parte de tradiciones populares que buscan generar un momento de introspección, agradecer lo vivido y enfocarse en los objetivos para la segunda mitad del año.

Soplar canela el 1 de julio para atraer prosperidad

Uno de los rituales más conocidos consiste en soplar canela en polvo desde la puerta de entrada hacia el interior de la casa durante la mañana del 1 de julio.

Mientras se realiza el gesto, muchas personas acompañan el momento con una intención o una frase relacionada con la abundancia, como:

«Que la prosperidad, la salud y las oportunidades entren en este hogar durante todo este mes.»

Luego se deja la canela unas horas antes de barrerla normalmente.

Limpiar la entrada del hogar

Según el Feng Shui, la puerta principal representa el ingreso de la energía vital o chi. Por eso, los primeros días del mes son ideales para:

Limpiar profundamente la puerta y el umbral.

Retirar objetos rotos o que ya no se utilizan.

Ordenar el recibidor.

Colocar una planta sana o flores frescas.

El objetivo es permitir que la energía circule sin obstáculos.

Escribir los deseos para el segundo semestre

Julio marca el comienzo de la segunda mitad del año, por lo que muchas personas aprovechan para hacer un ejercicio de manifestación.

La recomendación consiste en escribir:

Los objetivos que desean alcanzar.

Hábitos que quieren incorporar.

Situaciones que desean dejar atrás.

Motivos por los cuales sienten gratitud.

El papel puede guardarse en un lugar especial hasta fin de año para revisar el camino recorrido.

Quemar hojas de laurel

El laurel simboliza desde hace siglos el éxito, la protección y la victoria.

Una práctica muy difundida consiste en escribir en una hoja de laurel aquello que se desea liberar —como preocupaciones, miedos o situaciones negativas— y luego quemarla de forma segura en un recipiente resistente al calor.

La idea simbólica es transformar esa energía y dar espacio a nuevas oportunidades.

Ventilar la casa y dejar entrar la luz

Una recomendación sencilla, pero presente en distintas tradiciones, es abrir puertas y ventanas durante algunos minutos, incluso en invierno.

Se considera una forma simbólica de:

Renovar la energía del hogar.

Eliminar la sensación de estancamiento.

Favorecer un ambiente más liviano y armonioso.

Si el clima lo permite, también puede encenderse un sahumerio o un palo santo, siempre respetando las medidas de seguridad.

Guardar una moneda en la billetera

Otro ritual relacionado con la abundancia consiste en colocar una moneda dorada o un billete nuevo en un compartimento de la billetera y evitar gastarlo durante todo el mes.

Para muchas tradiciones, funciona como un símbolo de estabilidad económica y prosperidad.

Una limpieza energética con sal gruesa

La sal es uno de los elementos más utilizados en rituales de protección.

Una opción es colocar pequeños recipientes con sal gruesa en distintos ambientes durante 24 horas y luego desecharla fuera de la casa.

También puede utilizarse un puñado de sal en el agua del piso al momento de limpiar para simbolizar la eliminación de las energías densas.

La intención, el elemento más importante

Más allá del ritual elegido, especialistas en prácticas espirituales coinciden en que la intención consciente es el aspecto central de cualquier ceremonia simbólica.

Dedicar unos minutos a reflexionar, agradecer y proyectar nuevos objetivos puede convertirse en un hábito positivo para comenzar julio con una mirada renovada y enfocada en lo que se desea construir durante los próximos meses.