Según la astrología, este es el vestido de novia ideal para cada signo

Especialistas en bodas se unieron a la astróloga de celebridades Inbaal Honigman para elaborar una guía que une moda y astrología. El trabajo revela cuál es el estilo de vestido de novia que mejor representa la personalidad de cada signo del zodíaco, combinando tendencias actuales con la energía y el clima ideal para cada boda soñada.

Las sugerencias para cada signo:

Géminis (21 de mayo – 20 de junio) – Versatilidad divertida

Curiosos y sociables, los geminianos prefieren diseños livianos y cortos que les permitan moverse sin perder estilo. Su naturaleza dual se expresa en vestidos convertibles y telas brillantes que acompañan cada paso. Con más de 19.000 búsquedas mensuales globales, el encaje se impone como su textura favorita. Las sobrefaldas o colas desmontables son ideales para bodas al aire libre o en destinos tropicales.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio) – Romance soñador

Sensibles y emotivos, los cancerianos adoran los vestidos con aire de princesa y tonos suaves, como los celestes o perlados, acompañados de cintas y encajes. Las faldas de tul o los cortes a la cadera —con miles de búsquedas mensuales— son el sello de su estilo romántico. En bodas junto al mar, las capas livianas de tul o las sobrefaldas desmontables mantienen la ligereza sin perder encanto.

Leo (23 de julio – 22 de agosto) – Glamour y poder

Orgullosos y magnéticos, los leoninos brillan en dorado. Prefieren corsets estructurados, escotes pronunciados y siluetas sirena que atraen todas las miradas. Los brillos y bordados dorados reflejan su energía radiante, mientras los recortes estratégicos aportan dramatismo sin resignar comodidad. No sorprende que los vestidos sirena lideren las búsquedas con más de 25.000 mensuales.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre) – Elegancia precisa

Detallistas y organizados, los virginianos se inclinan por la sobriedad y la elegancia clásica. Los cortes a la cintura tipo victoriana y las faldas en línea A crean una silueta limpia y atemporal. Los tejidos livianos como la organza cortada con precisión aportan comodidad sin perder estructura.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre) – Belleza equilibrada

Amantes de la armonía y la estética, los librianos se inspiran en la moda vintage. Los vestidos de gala con amplias faldas, en seda o satén, son su sello de distinción. Los tocados con pedrería o las tiaras delicadas completan su look de cuento.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre) – Encanto enigmático

Misteriosos y magnéticos, los escorpianos eligen estilos que impactan. El encaje negro, los cuellos altos o los diseños con recortes estratégicos equilibran sensualidad y elegancia. Los ruedos asimétricos aportan un toque de intriga, revelando y ocultando a la vez.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre) – Espíritu libre

Aventureros y alegres, los sagitarianos brillan en diseños que acompañan el movimiento: faldas de gasa, detalles de plumas y capas livianas. Perfectos para bodas en la playa, donde cada brisa cobra vida en el vestido.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero) – Sofisticación moderna

Ambiciosos y elegantes, los capricornianos buscan líneas limpias y tejidos estructurados. Los vestidos con cintura baja y escote en forma de “cat-eye” les dan un aire de alta costura. Las telas como el mikado o el crepé reflejan su amor por el lujo sobrio.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero) – Creatividad natural

Originales y visionarios, los acuarianos prefieren diseños únicos inspirados en la naturaleza: bordados florales, texturas con plumas y faldas que evocan el movimiento del agua. Las bodas al aire libre son el escenario perfecto para su estilo libre y artístico.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo) – Fantasía soñadora

Románticos por excelencia, los piscianos buscan vestidos de ensueño con sedas fluidas, transparencias y detalles bordados. Las mangas de tul o guantes con aplicaciones completan su estética etérea, ideal para ceremonias junto al mar.

Aries (21 de marzo – 19 de abril) – Energía dinámica

Activas y seguras, las novias de Aries prefieren vestidos cómodos, sin restricciones, con espaldas ajustables o diseños sin tirantes. Los velos cortos o los detalles en red añaden un toque audaz sin perder frescura.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo) – Lujo sensorial

Regidos por Venus, los taurinos buscan el placer de lo bello. Optan por tejidos con textura, bordados finos, perlas o cristales. El confort es opcional, pero la elegancia, obligatoria.

Según la astróloga Inbaal Honigman, elegir un vestido inspirado en el zodíaco no solo resalta la personalidad, sino que también armoniza con las energías del entorno. “El vestido ideal no es solo el que te queda bien, sino el que vibra contigo”, asegura.