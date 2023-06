Horóscopo de hoy domingo 18 de junio, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Riqueza: No es un buen momento para ayudar financieramente a alguien ya que puede que no te devuelvan el dinero prestado.

Hoy: Tu vida familiar está en un buen momento, no te dejes distraer en el trabajo. Presta atención a todo lo que hagas.

Bienestar: No seas tan optimista como para creer que tu cuerpo aguanta todo lo que le echen, cuídalo un poco más. Con el paso de los años lo agradecerás.

Riqueza: Te has marcado unas metas claras. Abundan los conflictos de intereses, pero tú tienes claro cuáles son los tuyos.

Amor: Toma más en cuenta las opiniones de tu pareja, ya que esta ve tus problemas laborales desde afuera. No siempre tienes la razón.

Bienestar: No es buen momento para emprender una actividad extra, ya que te proporcionara un mayor nivel de nerviosismo del que te imaginas.

Amor: Deberás ser más práctico en las situaciones afectivas, no siempre es recomendable tener tantos prejuicios en las relaciones.

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Un nuevo clima llega, se hace más claro el panorama y se distienden tensiones. Posibilidad de comprender situaciones confusas.

Amor: Un amor del pasado te hará replantear tu situación actual. Piensa con claridad que es lo que te conviene.

Riqueza: Atraviesas por un período en que la fortuna está de tu lado, no lo desperdicies y aprovecha cada oportunidad.

Bienestar: Últimamente no has cuidado de tu figura como te hubiese gustado. Es la época para revertir esta situación, no la desaproveches.