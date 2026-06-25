Mínimas de hasta -4°C y viento en Neuquén y Río Negro este viernes 26: en dónde hay alerta por nieve

Se viene un viernes helado en Neuquén y Río Negro este 26 de junio. En el Alto Valle, pronostican que las bajas temperaturas estará acompañado por viento. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en una parte de la cordillera.

Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), continúa el ingreso de aire frío sobre cordillera que provoca períodos ventosos con nubosidad variable sobre valles y mesetas. En este sentido, si bien la temperatura asciende durante la tarde, concluirán con «probables heladas nocturas».

Cómo va a estar en el Alto Valle este viernes 26 de junio

En General Roca y alrededores, se aproxima un viernes parcialmente nublado, con una máxima de 15°C, que estará acompañado por viento desde el oeste a 45 km/h, con ráfagas de casi 70 km/h.

Por la noche, la mínima será de -4°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste a una menor incidencia que en la tarde: a 30 km/h, con ráfagas de 35 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, en Neuquén capital y Cipolletti, se aproxima un día frío con una máxima de 15°C, pero con poca presencia del sol y con viento desde el oeste a más de 40 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Por la noche, la mínima será de -3°C y el cielo estará mayormente cubierto, pero sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará desde el sudoeste a más de 40 km/h, con ráfagas de 50 km/h.

Fuente: AIC.

Alerta por nieve en el sur de Neuquén: qué pasa en Bariloche

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve para este viernes 26 de junio en el sur de la provincia de Neuquén.

«El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación«, precisa el parte.

Mapa de alertas del SMN para este viernes 26.

La alerta rige para horas de la madrugada y las zonas afectadas son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Los Lagos.



Por su parte, en Bariloche la AIC pronosticó un viernes nublado y frío, con una máxima de apenas 3°C, y viento desde el oeste con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, la temperatura bajará hasta -1°C, acompañado por una brisa.

En Viedma esperan mucho frío, pero no heladas

En Viedma, el pronóstico marca una máxima de 13°C, con presencia del viento desde el oeste a 30 km/h, con ráfagas de 55 km/h. Por la noche, bajará a 1°C, mientras que el viento bajará su incidencia comparado con la tarde.