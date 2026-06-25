Fuerte choque en cadena en un acceso a la Ruta 7 en Centenario: dos mujeres fueron hospitalizadas este jueves

Un fuerte choque en cadena se registró en un acceso a la Ruta 7 en Centenario este jueves 25 de junio. Producto del siniestro, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al hospital tras sufrir diversas lesiones.

El incidente vial en el que se vieron involucrados tres vehículos ocurrió cerca de las 17 en el Acceso Jaime de Nevares, cerca de la segunda rotonda a la altura de la estación de servicio Shell, en la mano que conecta desde Cinco Saltos.

Según informó Centenario Digital, en circunstancias que se encuentran aún bajo investigación, mientras se desarrollaba una fila para acceder a la rotonda, una Ford EcoSport impactó contra la parte trasera de un Nissan Versa, lo que generó que éste último colisione contra una Ford Ranger.

Foto: Gentileza Centenario Digital.

Dos mujeres hospitalizadas por un choque en cadena en Centenario

Por el fuerte choque, tanto la conductora de la Ecosport como la mujer que iba en el asiento del acompañante de la Nissan fueron trasladadas al Hospital Dr. Natalio Burd producto de diversas lesiones, aunque en principio ambas se encuentran fuera de peligro.

Por otra parte, la Nissan y la Ecosport registraron importantes daños materiales por el choque. En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta, que colaboró con las tareas para mantener el flujo vehicular.