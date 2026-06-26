Milei firmó el decreto con el nombramiento del juez que se hará cargo del Juzgado Federal de Bariloche

El abogado Leandro Gómez Constenla (a la derecha) superó sin problemas el filtro del Senado de la Nación. (foto de archivo)

El presidente Javier Milei dictó el decreto para nombrar al abogado Leandro Agustín Gómez Constela como juez del Juzgado Federal de Bariloche, que vuelve a tener un magistrado titular después de varios años donde funcionó con subrogantes.

El decreto 520/2026 fue publicado este jueves en el Boletín Oficial de la República Argentina, aunque Milei lo había firmado el miércoles, junto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahinques.

Tras el nombramiento por parte del presidente, a Gómez Constenla solo le falta el acto protocolar de la jura para asumir al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que funciona en la avenida San Martín al 400 de esta ciudad.

La postulación de Gómez Constenla pasó sin problemas el filtro del Senado. Su pliego logró la aprobación sin ningún voto en contra.

Antecedentes en el Poder Judicial

El candidato dijo el 15 de mayo pasado ante la Comisión de Acuerdos del Senado que había nacido en Bariloche y se mudó a Buenos Aires para estudiar Abogacía. Relató que estaba en pareja y tenía 3 hijos pequeños y que en la última década, se desempeñó como secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Será su primera experiencia al frente de un juzgado federal con todo lo que ello implica desde la organización interna administrativa y atender toda la demanda de los justiciables.

“Si ustedes brindan el acuerdo para que yo sea juez de allá, estoy convencido que lo voy a ejercer con responsabilidad, con equilibrio, con mesura y con respeto por la Constitución Nacional argentina”, se comprometió Gómez Constenla ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, cuando lo entrevistó el 15 de mayo pasado.

A Gómez Constenla lo esperan expedientes con demandas previsionales, posiblemente amparos y las causas penales que no se investigan en la justicia ordinaria (provincial).

Ante los senadores contó que trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal y en un Juzgado de Instrucción Nacional y en una Cámara Federal de Apelaciones. También, ejerció como secretario de Ejecución Penal.

Un Juzgado Federal al ritmo de las subrogancias

El Juzgado Federal de Bariloche comenzó a funcionar el 1 de agosto de 1990, con Leónidas Moldes como juez. A finales de 2014, Moldes pidió licencia para incorporarse al Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación de los magistrados federales.

A partir de ese momento, jueces subrogantes asumieron el control y la administración, algunos de ellos secretarios del mismo Juzgado.

Moldes retornó a su cargo a finales de 2018 y en julio del 2019 renunció para acogerse a la jubilación. La renuncia se hizo efectiva el 1 de agosto de 2019.

Tras su salida, el Juzgado de Bariloche estuvo a cargo de manera temporal de jueces federales de otras jurisdicciones como la entonces jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, que ya se jubiló, y su par de la ciudad de Neuquén, Gustavo Villanueva, y de secretarios que subrogaron el cargo.