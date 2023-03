Cómo es el lado más oscuro de cada signo del zodiaco

Es muy común que cuando una persona lea sobre su signo, quiera saber las aptitudes y las cosas buenas del mismo. Pero pocas veces se habla sobre el lado más oculto y tóxico de estos, queriendo olvidar que el ser humano tiene tanto de luminoso como de oscuro.

En este sentido, la astrología se configura de arquetipos, formas de ser que encajan con la psicología humana. Pero conocerse a uno mismo, es el primer paso para ser felices y también adelantarse a conocer el lado más oscuro de los signos del zodiaco.

¿Cuál es el lado oscuro de los signos?

El Lado oscuro de Aries

Aries es un signo muy complejo. Al otro lado de su poderosa energía y su impulso hacia la acción se encuentra una personalidad sumamente infantil. Por algo en la astrología se le considera el recién nacido de la rueda astral. Se traduce, en una personalidad que tiende hacia la agresividad, la impulsividad y el egoísmo. Cuando Aries se enfada y deja salir su lado más oscuro, busca la discusión y la pelea hasta conseguir que se le otorgue la razón, la tenga o no.

Tauro

Tauro es un signo apacible, amable y fiel. El verdadero lado oscuro del toro es su tendencia materialista. Prestan tanta atención a lo material que a veces son capaces de cruzar sus propios límites en pos del placer inmediato.

Géminis

Es un signo dual, por lo que encontrar su cara oscura no resulta demasiado difícil. Representado por los gemelos, las personas nacidas con este signo cambian rápidamente su personalidad. Una de esas caras es sin duda más luminosa que la otra. Su parte más oscura es infantil, intensa y acelerada. La curiosidad puede llevarlos a cruzar límites que no todos estarían dispuestos a traspasar, porque para este signo todo debe tener una explicación.

Cáncer

Cáncer es un signo en apariencia encantador. Dulce, volcado en el cuidado de los suyos y muy emocional, es fácil pensar que no hay nada negativo en estas personas. Tras el caparazón no solo esconden sus emociones más íntimas, sino una frialdad calculadora. Para Cáncer es importante cuidar a los suyos por encima de todo, y no temen manipular o jugar con trampas si es necesario para conseguirlo. Sus intenciones son buenas, pero son capaces de volverse realmente fríos para alcanzar su objetivo.

Leo

Es un signo brillante por definición. Con el Sol como regente, su personalidad parece tan transparente que casi cuesta imaginar que tengan un lado oscuro, pero lo tienen. Está mucho más a la vista que el de otros signos del zodiaco. El león pierde la cabeza por un poco de atención. Es capaz de traspasar todos sus límites con tal de conseguir el foco y eso a veces le lleva a ponerse en situaciones muy incómodas. No es raro que acaben en relaciones tóxicas si no controlan un poco su ego.

Virgo

Virgo parece un signo ordenado, pero tras su imagen de perfecta corrección se esconde un lado oscuro y obsesivo. Se obsesionan con los detalles con gran facilidad, perdiendo el foco y alejándose de otros aspectos más importantes. Si alimentan este lado oscuro de su personalidad, es fácil que acaben quedándose solos. Nada les parece lo suficientemente bueno y su tendencia al juicio se vuelve aún más marcada.

Libra

Es conocido como uno de los signos más amables y encantadores. Sin embargo, bajo su cara conciliadora y elegante se encuentra un lado oscuro y manipulador. Lo cierto es que con este signo nunca sabrás cuándo te están diciendo la verdad, dado que creen que las mentiras pueden ser la solución para evitar confrontaciones que odian. Esto encaja a la perfección con ese lado banal y superficial que no es demasiado difícil de identificar en su personalidad.

Escorpio

Escorpio es un signo oscuro por sí mismo, y a veces hasta cuesta más dar con su lado luminoso que con esta parte preserva que siempre demuestran. Su verdadero lado oscuro reside en la propia complejidad que los configura. Buscan el poder, pero no quieren que parezca que lo desean. Recurren a tácticas manipuladoras y hasta controladoras, que pueden pasar desapercibidas por los demás.

Sagitario

Es pura luz, o al menos eso parece a simple vista. Positivos, optimistas y hasta ingenuos, cuesta pensar que pueda tener un lado oscuro. Pero lo tiene, aunque sea muy escondido. El problema se encuentra en su falta de sensibilidad para con los demás. Viven tan centrados en el exterior, que apenas se conocen a sí mismos, lo que hace que les cueste mucho ponerse en el lugar de los demás. No es de extrañar que acaben resultando tan hirientes en su forma de comunicarse.

Capricornio

Capricornio tiene una gran coraza a su alrededor que hace que sea complicado entender del todo su personalidad. Al fin y al cabo, es solo una máscara que esconde a personas con gran corazón. Su auténtico lado oscuro se encuentra en su deseo de autoridad y poder. Estas personas creen que el estatus lo es todo, y por eso están dispuestos a todo con tal de alcanzarlo.

Acuario

Es un signo excéntrico y difícil de comprender. No respeta las normas, rompe con todo lo establecido y su creatividad alcanza límites inimaginables. Lo cierto es que el lado más oscuro de este signo es el desapego con el que vive la vida. No considera indispensable a nadie en su vida, lo que hace que no le cueste lo más mínimo dejar una relación cuando ya no la considera útil. Son fríos, calculadores y muy observadores. No es que no quieran a los demás, tienen una relación muy profunda con ellos mismos.

Piscis

Piscis es un signo tierno y sensible que, a simple vista, no parece esconder nada malo. La gran empatía lo convierte en el receptor de una gran cantidad de emociones que guarda en su interior. Es influenciable, por lo que su humor (y hasta su forma de entender el mundo) acaba dependiendo en gran medida de las personas que le rodean.