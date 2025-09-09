Portal 9/9: por qué es un día de “limpieza” y qué rituales se recomiendan hacer

Para el mundo de la astrología y la numerología, este martes 9 de septiembre de 2025 no es un día más. Se trata de la apertura de un “portal energético único” marcado por la vibración del triple 9, una fecha considerada ideal para rituales de “cierres, limpieza y renacimiento”.

La particularidad de la fecha reside en que coincide el día 9, del mes 9, con un año cuya suma también da 9 (2+0+2+5=9). Según NA, el número 9 en la numerología simboliza el final de un ciclo, la sabiduría y la introspección, por lo que la triple repetición de esta cifra potencia su energía, convirtiendo la jornada en una oportunidad para soltar lo viejo y prepararse para lo nuevo.

Qué pedir y decretar en el portal del triple 9

Expertos en espiritualidad, como el astrólogo Waldo Casal, han difundido en redes sociales una serie de recomendaciones para aprovechar la energía de este portal. Las principales acciones se centran en la introspección y la manifestación de deseos. Los rituales sugeridos incluyen:

Pedir limpieza y claridad para poder cerrar ciclos personales, laborales o emocionales que ya no suman.

Decretar abundancia en todos los aspectos de la vida, desde lo económico hasta lo afectivo.

Decretar expansión, enfocándose en el crecimiento personal y profesional.

El astrólogo Casal, uno de los referentes que impulsó la fecha, instó a sus seguidores a una reflexión activa: “Pregúntale a tu alma: ¿Qué desea decretar hoy?”.

Cómo hacer el ritual del 999: paso a paso

El ritual del triple 9 es una práctica sencilla pero poderosa, diseñada para cerrar etapas y abrirse a nuevas oportunidades: