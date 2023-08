Urano retrógrado: cuáles son los signos que entran en tensión

A poco del comienzo de la medianoche del 29 de agosto Urano comienza su “viaje hacia atrás” en el signo de Tauro. Va a durar lo que queda de 2023 y casi todo el primer mes de 2024: hasta el 27 de enero.

Urano es un planeta transpersonal, transita lentamente y su influencia atañe a una generación. Cobra importancia dentro de una carta según en qué casa esté y cuando se vincula con el Sol, la Luna, Mercurio, Marte o Venus, o con alguno de los ángulos: el Ascendente, la casa VII, la IV o el Mediocielo.

Por lo demás, su influencia es menor en lo que hace a las características de un nativo. Sin embargo, cuando está en tránsito plantea temas como la libertad, la rebeldía, el sentir colectivo, el cuestionamiento del statu quo, la tecnología, la visión futurista, los cambios y lo imprevisto. Se puede escuchar hablar de “el uranazo” cuando ocurre algo inesperado por la influencia de este planeta.

En este sentido, Urano está en un momento muy particular: es el regente moderno de Acuario, signo que va a ser de vital importancia a partir de enero (justamente, para la época en que esta retrogradación termina) porque marca el ingreso de Plutón en este signo, donde ya estuvo entre marzo y junio de este año.

Entonces, lo que le queda por hacer a este planeta, es revisar cómo estamos tratando los temas taurinos: todo lo relacionado con la estabilidad, la seguridad, la naturaleza, los recursos, las finanzas, el sustento, el dinero y el medio ambiente cobra vital importancia. Es la base sobre la que podremos plantear nuevos y mejores giros que nos beneficien a todos.

¿Cómo aprovechar mejor este tránsito?

Qué se recomienda hacer en esta temporada: abrazar los cambios necesarios, proponer modificaciones sustentables (y no alocadas) para el beneficio personal y el de la sociedad, ser espontáneos, pensar con una perspectiva colectiva, abrirse a posibles avances tecnológicos y científicos.

Qué no se recomienda: dejarse llevar por impulsos, hacer cambios que no estén bien sustentados, tener reacciones explosivas, resistirse a los cambios que parecen necesarios, centrarse egoístamente en las necesidades propias, no pensar con una mentalidad inclusiva ni en consecuencias a largo plazo.

¿Cómo afecta a los signos?

Lo ideal es que busques tu carta natal y ubiques los grados 15° a 27° de Tauro, pero si solamente sabés tu signo solar también podés tener una noción de cómo se reflejará este tránsito en tu vida. Hay que tener en cuenta que nos estamos basando en un factor de muchos y que lo ideal es tomar el contexto general de tu carta y de los otros tránsitos.

Si encontrás planetas en ese rango, tené en cuenta que van a sentir la influencia de Urano retrogradando.

Signos de tierra y en armonía. Las taurinas van a ser quienes más fuerte sientan el cimbronazo de Urano, energía que ya está influyendo en sus vidas y desafiando su resistencia natural a los cambios. Los signos que van a atravesar este tránsito con fluidez son Cáncer, Virgo, Escorpio y Capricornio.

Signos en tensión. Los que se pueden encontrar con la parte más pesada de este período, experimentando incomodidad, susceptibilidad, inhibición o bloqueos, son Leo, Escorpio y Acuario. A Leo y Acuario, este tránsito le hará cuadratura; a Escorpio, oposición. Es importante saber que la influencia de este tránsito es pasajera y puede enseñarnos mucho.

Signos “indiferentes”. Aries, Géminis, Libra y Sagitario son los signos que no van a sentir tan fuertemente la influencia de este tránsito, porque los contactos que les hace Urano desde Tauro son lo que llamamos “contactos menores”.