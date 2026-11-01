Vuelve el viento a Río Negro y Neuquén: cómo afecta el pronóstico del domingo 1 de noviembre a cada signo del zodíaco

El domingo 1 de noviembre de 2026 llega con un cambio en el pronóstico para Río Negro y Neuquén. Después de las tormentas que marcaron el cierre de octubre, el viento volverá a ganar protagonismo en el norte de la Patagonia, con condiciones diferentes entre los Valles, la zona de Lagos, la Costa y la Línea Sur.

Este escenario coincide con el comienzo de noviembre bajo el Sol en Escorpio y la Luna en Leo, una combinación que, desde la astrología, se relaciona con emociones intensas, deseos de renovación y necesidad de expresar lo que sentimos.

Además, Mercurio y Venus retrógrados invitan simbólicamente a revisar conversaciones, vínculos y decisiones antes de avanzar.

¿Cómo aprovechar el primer domingo del mes? El horóscopo propone una mirada para cada signo, con recomendaciones para adaptar los planes al clima patagónico.

Viento y cambios de temperatura: cómo estará el tiempo el domingo 1 de noviembre

Según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo comenzará una transición hacia condiciones más ventosas en buena parte de Río Negro y Neuquén.

En los Valles, se espera una mejoría después de la inestabilidad del sábado, con nubosidad parcial, temperaturas agradables durante la tarde y ráfagas de viento. Para Cipolletti se anticipa una máxima cercana a los 25 °C.

La zona de Lagos tendrá un panorama más fresco. En Bariloche se prevén temperaturas bajas, viento con ráfagas fuertes y posibilidad de precipitaciones aisladas.

En la Línea Sur, el viento del oeste será un factor para tener en cuenta, mientras que en la Costa Atlántica se espera un ambiente más templado, aunque con condiciones variables.

El contraste entre el clima de los Valles y el de la cordillera invita a organizar las actividades del domingo según las condiciones de cada localidad.

Horóscopo del domingo 1 de noviembre: cómo influye el clima en cada signo

Aries: un comienzo de mes para recuperar impulso

Aries sentirá ganas de salir, moverse y comenzar noviembre con nuevos proyectos. La Luna en Leo potencia simbólicamente su entusiasmo, pero el viento y los cambios de tiempo recuerdan la importancia de adaptarse.

sentirá ganas de salir, moverse y comenzar noviembre con nuevos proyectos. La Luna en Leo potencia simbólicamente su entusiasmo, pero el viento y los cambios de tiempo recuerdan la importancia de adaptarse. Amor: una conversación espontánea puede acercarte a alguien.

una conversación espontánea puede acercarte a alguien. Dinero: evitá tomar decisiones apresuradas.

evitá tomar decisiones apresuradas. Consejo del día: aprovechá la energía para organizar algo que te entusiasme, sin exigirte resolver todo hoy.

Tauro: el hogar y los afectos serán prioridad

Para Tauro , el primer domingo de noviembre estará marcado por la necesidad de tranquilidad. Si el viento modifica los planes al aire libre, una reunión familiar o una tarde en casa puede convertirse en la mejor alternativa.

, el primer domingo de noviembre estará marcado por la necesidad de tranquilidad. Si el viento modifica los planes al aire libre, una reunión familiar o una tarde en casa puede convertirse en la mejor alternativa. Amor: es momento de escuchar y fortalecer los vínculos.

es momento de escuchar y fortalecer los vínculos. Dinero: revisá los gastos previstos para el nuevo mes.

revisá los gastos previstos para el nuevo mes. Consejo del día: disfrutá de los pequeños placeres y no te preocupes por tener cada detalle bajo control.

Géminis: nuevas ideas en medio de los cambios

Géminis comienza noviembre con curiosidad y ganas de compartir experiencias. La variabilidad del tiempo puede ser una buena excusa para cambiar la rutina y descubrir nuevas actividades.

comienza noviembre con curiosidad y ganas de compartir experiencias. La variabilidad del tiempo puede ser una buena excusa para cambiar la rutina y descubrir nuevas actividades. Amor: un mensaje puede reactivar una conversación pendiente.

un mensaje puede reactivar una conversación pendiente. Dinero: conviene ordenar prioridades.

conviene ordenar prioridades. Consejo del día: mantené la flexibilidad y evitá comprometerte con demasiados planes.

Cáncer: un domingo para cuidar las emociones

La temporada de Escorpio favorece, desde la interpretación astrológica, la sensibilidad de Cáncer . El domingo será ideal para conectar con los afectos y buscar momentos de bienestar.

. El domingo será ideal para conectar con los afectos y buscar momentos de bienestar. Amor: expresar tus sentimientos puede fortalecer una relación.

expresar tus sentimientos puede fortalecer una relación. Dinero: evitá las compras impulsivas.

evitá las compras impulsivas. Consejo del día: si el clima está fresco o ventoso, aprovechá para disfrutar de una actividad reconfortante en casa.

Leo: la Luna en tu signo trae protagonismo

Leo será uno de los signos destacados del domingo. Con la Luna transitando su signo durante buena parte de la jornada, la astrología vincula este momento con mayor creatividad, confianza y deseos de expresarse.

será uno de los signos destacados del domingo. Con la Luna transitando su signo durante buena parte de la jornada, la astrología vincula este momento con mayor creatividad, confianza y deseos de expresarse. Amor: una demostración de afecto puede sorprenderte.

una demostración de afecto puede sorprenderte. Dinero: buen momento para pensar en proyectos personales.

buen momento para pensar en proyectos personales. Consejo del día: buscá un espacio para hacer algo que realmente disfrutes, sin depender de los planes de los demás.

Virgo: ordenar noviembre sin perder la calma

Virgo encontrará satisfacción en organizar sus actividades y prepararse para la nueva semana. El domingo será propicio para revisar pendientes, aunque también necesitará descansar.

encontrará satisfacción en organizar sus actividades y prepararse para la nueva semana. El domingo será propicio para revisar pendientes, aunque también necesitará descansar. Amor: una charla sincera ayudará a despejar dudas.

una charla sincera ayudará a despejar dudas. Dinero: planificar los gastos será una buena decisión.

planificar los gastos será una buena decisión. Consejo del día: si el viento limita las salidas, aprovechá para ordenar tus espacios y dedicarte tiempo.

Libra: equilibrio emocional y nuevas prioridades

Con Venus retrógrado en su signo, Libra atraviesa simbólicamente una etapa de revisión de vínculos y deseos. El comienzo de noviembre invita a buscar armonía sin dejar de lado las necesidades personales.

atraviesa simbólicamente una etapa de revisión de vínculos y deseos. El comienzo de noviembre invita a buscar armonía sin dejar de lado las necesidades personales. Amor: no apresures definiciones importantes.

no apresures definiciones importantes. Dinero: revisá compromisos antes de asumir otros.

revisá compromisos antes de asumir otros. Consejo del día: elegí un plan tranquilo que te permita recuperar energía.

Escorpio: noviembre comienza con fuerza renovadora

Escorpio continúa como protagonista de la temporada zodiacal. El Sol en su signo se asocia con nuevos comienzos, transformaciones y una mayor conexión con los objetivos personales.

continúa como protagonista de la temporada zodiacal. El Sol en su signo se asocia con nuevos comienzos, transformaciones y una mayor conexión con los objetivos personales. Amor: las emociones estarán especialmente presentes.

las emociones estarán especialmente presentes. Dinero: una idea pendiente merece una nueva evaluación.

una idea pendiente merece una nueva evaluación. Consejo del día: aprovechá el domingo para pensar qué querés cambiar durante noviembre.

Sagitario: ganas de salir y descubrir algo nuevo

Sagitario tendrá deseos de movimiento y libertad. La Luna en Leo aporta, desde la astrología, una energía afín a su naturaleza aventurera. Sin embargo, el pronóstico ventoso invita a elegir con cuidado las actividades al aire libre.

tendrá deseos de movimiento y libertad. La Luna en Leo aporta, desde la astrología, una energía afín a su naturaleza aventurera. Sin embargo, el pronóstico ventoso invita a elegir con cuidado las actividades al aire libre. Amor: una conversación sincera puede abrir nuevas posibilidades.

una conversación sincera puede abrir nuevas posibilidades. Dinero: evitá gastos innecesarios por entusiasmo.

evitá gastos innecesarios por entusiasmo. Consejo del día: cambiá de escenario, aunque sea con un plan sencillo y cercano.

Capricornio: una pausa para planificar el futuro

Para Capricornio , el domingo será una oportunidad para recuperar fuerzas y organizar los objetivos de noviembre. No será necesario dedicar toda la jornada a las obligaciones.

, el domingo será una oportunidad para recuperar fuerzas y organizar los objetivos de noviembre. No será necesario dedicar toda la jornada a las obligaciones. Amor: compartir tiempo de calidad fortalecerá un vínculo.

compartir tiempo de calidad fortalecerá un vínculo. Dinero: momento favorable para revisar presupuestos.

momento favorable para revisar presupuestos. Consejo del día: permitite descansar sin sentir que estás perdiendo el tiempo.

Acuario: creatividad frente a los imprevistos

Acuario encontrará inspiración en los cambios de rutina. Si el clima obliga a modificar una salida, puede surgir una alternativa que resulte incluso más interesante.

encontrará inspiración en los cambios de rutina. Si el clima obliga a modificar una salida, puede surgir una alternativa que resulte incluso más interesante. Amor: prestá atención a lo que necesita la otra persona.

prestá atención a lo que necesita la otra persona. Dinero: una idea creativa puede ayudarte a organizarte mejor.

una idea creativa puede ayudarte a organizarte mejor. Consejo del día: dejá espacio para la improvisación y los encuentros espontáneos.

Piscis: intuición y nuevos deseos

Piscis comienza noviembre con una sensibilidad especial. La temporada de Escorpio, otro signo de agua, se interpreta como un período favorable para conectar con los sentimientos y revisar proyectos.

comienza noviembre con una sensibilidad especial. La temporada de Escorpio, otro signo de agua, se interpreta como un período favorable para conectar con los sentimientos y revisar proyectos. Amor: una charla profunda puede generar cercanía.

una charla profunda puede generar cercanía. Dinero: no tomes decisiones únicamente por intuición.

no tomes decisiones únicamente por intuición. Consejo del día: una tarde de música, lectura o descanso puede ayudarte a comenzar el mes con serenidad.

Los signos que tendrán el cielo a favor al comenzar noviembre

Desde la mirada astrológica, Leo, Aries y Sagitario pueden encontrar un impulso especial con la Luna en Leo, asociada con creatividad, entusiasmo y expresión personal.

Por su parte, Cáncer, Escorpio y Piscis mantienen una afinidad simbólica con la temporada de Escorpio, que invita a profundizar los vínculos y reconocer las emociones.

El primer domingo de noviembre será una oportunidad para renovar intenciones, organizar prioridades y prepararse para las próximas semanas.

Mientras el viento vuelve a marcar el ritmo del clima en Río Negro y Neuquén, el horóscopo propone una consigna para todos los signos: adaptarse a los cambios, disfrutar del presente y comenzar el mes con nuevas energías.