Hoy comienzan las inscripciones para las escuelas en Neuquén

Las tradicionales largas filas con reposeras en las escuelas de Neuquén este año no estarán. Es que las inscripciones serán virtuales, a través de una plataforma específica del ministerio de Educación. El periodo para realizarlas comienza hoy y se extenderá hasta el 17 de diciembre según las prioridades establecidas.

Este 2020, las inscripciones se realizarán a través de la plataforma inscripciones.neuquen.edu.ar y las instancias se irán habilitando en distintas fechas, según el orden de prioridades.

Así hoy comenzará la inscripción a las prioridades 1, 2 y 3, cuyo plazo se extiende hasta el 30 de noviembre. La prioridad 1 corresponde a estudiantes con discapacidad dentro del radio escolar, la segunda a cambio de domicilio por situación de violencia familiar y la tercera a quienes tienen hermanos en la escuela o son hijos del personal de la institución.

La prioridad 4 es la de estudiantes con radio escolar y la de escuela "derivante", o sea, una primaria que tiene vinculo pedagógico o por cercanía con una secundaria. El plazo de inscripción será desde el 3 al 8 de diciembre

La prioridad 5 corresponde a inicial y primaria por radio laboral de los padres y la de secundaria por radio, pero para estudiantes que no egresaron de la escuela derivante. Su plazo es de 11 al 13 de diciembre.

La sexta y la séptima prioridad comparten fecha: 16 y 17 de diciembre. La 6 es de inicial y primario fuera del radio, y de secundario para egresados de una escuela derivante que no vive en el radio. La 7 es de estudiantes que no viven en el radio y no egresan de escuela derivante.

En todos los casos el plazo máximo de inscripción es el 17 de diciembre, pero a medida que se suman prioridades pierden exclusividad. La inscripción no es por orden de llegada.