Paso a paso, las inscripciones virtuales en las escuelas de Neuquén

Las largas filas fuera de las escuelas para anotar a estudiantes no serán parte de este 2020 en Neuquén porque Educación lanzó una plataforma para tramitar las inscripciones. Funcionará solo para Municipios porque las Comisiones de Fomento sí tendrán una modalidad presencial, teniendo en cuenta que se evitarían aglomeraciones porque la cantidad de población es menor.

El director provincial de Estadística y Evaluación, Gonzalo Heffese, explicó los detalles en diálogo con "Vos a Diario" (el programa de RN Radio 89.3). Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma inscripciones.neuquen.edu.ar y las instancias se irán habilitando en distintas fechas, según el orden de prioridades.

Heffese aclaró que a medida que pasen los plazos de las prioridades van quedando vigentes las anteriores y las nuevas, se van sumando. Resaltó que no hay "orden de llegada" y, aseguró, nunca lo hubo a pesar que las personas hicieran filas fuera de las escuelas. Indicó que se anotan a todas las familias y se sortea de acuerdo al cupo. La intención es hacerlo de forma "clásica" y transmitir la instancia para evitar dudas.

El 26 de noviembre se habilitará una “Mesa de Ayuda” para las familias que no puedan realizar su inscripción por no contar con conectividad, como así también para asesorar en aquellos casos donde surjan inconvenientes para completar el proceso de inscripción.

Las fechas de inscripción por prioridad

Las prioridades 1, 2 y 3 tienen plazo desde el 27 al 30 de noviembre. La primera corresponde a estudiantes con discapacidad dentro del radio escolar, la segunda a cambio de domicilio por situación de violencia familiar y la tercera a quienes tienen hermanos en la escuela o son hijos del personal de la institución.

La prioridad 4 va del 3 al 8 de diciembre, es la de estudiantes con radio escolar y la de escuela "derivante", o sea, una primaria que tiene vinculo pedagógico o por cercanía con una secundaria.

La prioridad 5 corresponde a inicial y primaria por radio laboral de los padres y la de secundaria por radio, pero para estudiantes que no egresaron de la escuela derivante. Su plazo es de 11 al 13 de diciembre.

La sexta y la séptima prioridad comparten fecha: 16 y 17 de diciembre. La 6 es de inicial y primario fuera del radio, y de secundario para egresados de una escuela derivante que no vive en el radio. La 7 es de estudiantes que no viven en el radio y no egresan de escuela derivante.

Pasos

1. Validar el usuario con un mail.

2. Datos de quien inscribe. Una misma persona puede anotar a varios estudiantes.

3. Identificar el domicilio en el mapa.

4. Inscripción del estudiante: ingresar sus datos, elegir dos opciones de escuela (la principal y la alternativa por si no hay cupo), sumar la documentación que certifica la prioridad elegida y la aclaratoria que sea necesaria. Por ejemplo, si alguien se mudó y no pudo hacer el cambio de domicilio, puede sumar facturas que validen la dirección.