Hoy se conmemora San José, el hombre que "crio" a Jesús

Este 19 de marzo se conmemora el Día de San José, marido de la Virgen María y responsable, junto a ella, de la crianza de Jesús, por lo que en España se celebra en esta fecha el día del padre. Para la religión católica, es el patrono de la iglesia universal y este año se conmemoró a su persona.

La agencia "Vatican News" difundió el mensaje del papa Francisco, emitido a raíz de la conmemoración. En el mismo analizó que que la figura “extraordinaria, y al mismo tiempo «tan cercana a nuestra condición humana». San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares ni aparecía importante a la vista de los demás. No era famoso y tampoco se hacía notar, los Evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria, realizó algo extraordinario a los ojos de Dios”.

El papa destacó a San José como un ejemplo de vocación por haber seguido los designios de Dios, que le fueron transmitidos a través de cuatro sueños.

José era artesano, aunque durante mucho tiempo se lo catalogó como carpintero y se desconoce el momento de su muerte, pero se acordó que fue después de que Jesús cumpliera 12 años y antes de que empezara a predicar.