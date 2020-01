El hospital de Pilcaniyeu suspendió la atención por falta de agua

El hospital de Pilcaniyeu suspendió las internacionales y la atención en los consultorios externos debido a la falta de agua. Sólo funciona la guardia en esa localidad.

La medida se tomó dos días atrás y no es la primera vez que sucede desde el inicio del verano. "No tenemos agua -sintetizó el director del hospital, Ariel Kuxhaus- pero es un tema general de la población. Algo histórico. No hay presión".

Se trata del único centro de salud de la comunidad en la que viven cerca de mil vecinos, sin contar a la población rural de los parajes más cercanos.

El médico recalcó que se radicó en la localidad dos años atrás y en ese momento, el problema no eran tan grave como en el último tiempo. "Tuvimos inconvenientes desde que empezó el verano. Se rompió una bomba hace como un mes y no la arreglaron", indicó.

El hospital tiene dos tanques principales a 10 metros de altura y uno más pequeño que provee a los consultorios pero se llena por las noches. "Si te lavás las manos o usás el baño, durante el día no hay presión", admitió Kuxhaus.

Semanas atrás, la falta de agua obligó a derivar a un paciente que estaba internado a Comallo pero en este momento, esa localidad padece el mismo problema.

"Hoy tenemos una sola persona internada y se saca agua de afuera para mantener la higiene", advirtió Kuxhaus quien ya se comunicó con la intendencia de Pilcaniyeu ya que se requiere una cisterna.