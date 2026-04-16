El riesgo país perforó los 520 puntos tras el aval del Banco Mundial para garantizar el pago de la deuda

El mercado financiero local e internacional recibió con optimismo el avance de las gestiones del Ministerio de Economía en Washington. Tras el encuentro entre el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, el riesgo país profundizó su tendencia a la baja este jueves, descontando posiciones hasta situarse en los 516 puntos básicos, lo que representa una caída diaria del 2,1%.

La señal de solvencia llegó de la mano del propio Banco Mundial, que a través de un comunicado oficial confirmó que trabaja en una «mejora de crédito» para la Argentina: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina y reducir costos de financiamiento”, detalló el organismo. La operación, que aún debe ser ratificada por el Directorio Ejecutivo, permitiría al país obtener fondos frescos de bancos privados a tasas cercanas al 5%.

Blindaje para julio y el rol del FMI

El objetivo central del equipo económico es despejar cualquier duda sobre el pago de capital e intereses de los bonos Bonares y Globales del próximo 9 de julio, un compromiso que asciende a los US$4.300 millones.

A la garantía del Banco Mundial se sumarían desembolsos previstos por el FMI (US$1.000 millones) tras la reciente aprobación técnica de la segunda revisión, y aportes adicionales del BID y la CAF por otros US$1.000 millones. Este esquema multifacético busca «puentear» el mercado voluntario de deuda hasta que las reformas macroeconómicas permitan una baja mayor de las tasas de interés.

En la misma línea, las fuertes compras de divisas que está efectuando el Banco Central en lo que va de 2026 —cercanas a los US$6.000 millones— refuerzan la visión de los inversores de que los compromisos de corto plazo estarán cubiertos sin sobresaltos.

Perspectivas y el desafío 2027

A pesar del buen clima actual, los analistas mantienen la cautela sobre el mediano plazo. El calendario de pagos para 2027 se presenta sumamente exigente, con desembolsos previstos por US$33.100 millones entre bonos, pagos al FMI y deudas con la banca internacional.

Por este motivo, el mercado monitorea de cerca la capacidad de acumular reservas genuinas. Para que Argentina pueda regresar plenamente a los mercados internacionales a tasas razonables (cercanas al 8%), el riesgo país debería comprimir todavía más, hasta la zona de los 370 puntos básicos.

Panel de Mercados: Leve baja en el Merval y ADRs con signos mixtos

Cerca del cierre de la jornada bursátil, las acciones argentinas mostraron un comportamiento dispar. El Índice Merval registró una leve corrección del 0,10%, ubicándose en las 2.913.691,86 unidades. Los datos son oficiales y se desprende de los paneles de Rava Bursátil.

En cuanto a los ADRs (acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York), se destacaron las subas de Globant (+1,56%) y Tenaris (+1,43%). Por el contrario, el sector bancario y tecnológico operó mayoritariamente a la baja, con retrocesos significativos en Mercado Libre (-2,84%), Banco Macro (-1,44%) y Grupo Financiero Galicia (-1,23%).

Con información oficial, de Rava Bursátil y de La Nación