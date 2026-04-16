Mahiques defendió su continuidad en Casación: fuertes cruces por Lago Escondido, el decreto de Macri y el vínculo con Toviggino

En una tensa audiencia pública en la comisión de Acuerdos del Senado, el camarista Carlos Mahiques (padre del actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques) defendió su pliego para extender su magistratura por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. El juez, que cumplirá 75 años en noviembre -edad límite establecida por la Constitución-, logró un dictamen favorable que será tratado en el recinto gracias al respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).

Sin embargo, la jornada estuvo fuertemente signada por los cruces con el bloque de senadores de Unión por la Patria. Los legisladores opositores interrogaron duramente al magistrado sobre su polémico viaje a Lago Escondido, su fiesta de cumpleaños en una propiedad atribuida a Pablo Toviggino (tesorero de la AFA) y la forma «irregular» en la que accedió a su actual cargo en el máximo tribunal penal del país.

El traslado por decreto y la familia en el poder

Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 a través de un traslado por decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, ocupando un cargo para el cual no había concursado originalmente.

Esta maniobra fue blanco de impugnaciones recientes por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), quienes advierten sobre el riesgo para la independencia judicial.

Durante la sesión, el senador Martín Soria calificó la designación de «ilegal e inconstitucional». En su defensa, el camarista desestimó las acusaciones argumentando que su traslado contó con la aprobación del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la posterior convalidación del propio Senado en 2018.

A los reproches técnicos se sumaron las críticas por sus vínculos directos con la administración de Javier Milei. Su hijo, Juan Bautista, asumió el mes pasado como ministro de Justicia, mientras que otro de sus hijos, Esteban, fue designado como jefe de asesores de dicha cartera.

Esto generó un acalorado debate entre la senadora Anabel Fernández Sagasti y Patricia Bullrich, quien tildó de «improcedente» la insinuación sobre los nexos políticos del magistrado.

Lago Escondido y la quinta de Toviggino

Uno de los momentos más ásperos del debate giró en torno al viaje que Mahiques realizó en 2023 a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, junto a otros jueces, funcionarios porteños, empresarios y exespías. Aunque la causa judicial por dádivas fue anulada y los implicados sobreseídos tras pasar a los tribunales de Comodoro Py, el peronismo insistió en la grave «falta ética».

El magistrado se defendió asegurando que se trató de un “viaje de camaradas y amigos” y evitó dar detalles sobre el financiamiento, amparándose en que la Justicia ya había cerrado el caso.

Por otra parte, se lo interpeló por haber celebrado su cumpleaños en la quinta de Villa Rosa, una propiedad que se le atribuye mediante testaferros al dirigente de la AFA, Pablo Toviggino.

Tras conocerse este festejo meses atrás, Mahiques había renunciado a su subrogancia en la Sala I de Casación, donde casualmente se tramitaba una causa vinculada a ese predio. Al ser consultado sobre el tema por el senador Mariano Recalde, el juez intentó dar por cerrado el episodio: «Lo que se dice en esos trascendidos periodísticos no sucedió», sentenció.

La audiencia también contó con momentos de tensión institucional en la previa. La senadora Juliana Di Tullio cuestionó la legitimidad de la comisión, denunciando que el peronismo no contaba con representación tras negarse a ocupar las tres bancas asignadas (reclamaban seis). Esto provocó un fuerte contrapunto con el oficialismo, reflejando el complejo clima político que rodea la continuidad del influyente juez.

Con información de La Nación.