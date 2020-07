Hubo obras que no llegaron a los barrios de Neuquén

El Concejo Deliberante aprobó el jueves que las obras que se hagan en los barrios con los fondos del presupuesto participativo, se ejecuten con el acuerdo de cada comisión vecinal, sin la asamblea previa.

La definición se tomó en base a las exigencias de aislamiento preventivo que impone la pandemia. Sin embargo, antes de que comenzara el parate por el COVID 19, algunas obras no llegaron por falta de fondos, indicaron referentes barriales.

Anualmente el municipio destina el 20% de la recaudación de las tasas por servicios y baldíos, a obras que los barrios deciden por asamblea.

En 2.019 el monto era de unos 600 mil pesos, y este año la cifra estimada es de 820.000 pesos.

Con la pandemia, los concejales resolvieron que hasta el 31 de diciembre no se exija la asamblea y que defina la comisión vecinal, por unanimidad de sus integrantes.

“Esperemos no tener dificultades, no nos consultaron y aprobaron que se hagan por unanimidad de la comisión directiva (del barrio) y en algunas comisiones no sé si se logrará, más seguro era por mayoría”, dijo Marta Vega, la presidenta de la comisión de Río Grande.

Explicó que la obra que la asamblea barrial decidió en 2019 no se llevó a cabo supuestamente por falta de fondos. “Este año vamos a presentar la misma, porque nos quedó pendiente porque no alcanzó”, dijo.

En el centro, un espacio donde entraran ambulancias y bomberos fue la prioridad Obra con presupuesto participativo .(foto Oscar Livera)

En 2.019 esperaban que se hiciera la construcción de una caseta (refugio para el placero o para los rondines de seguridad) en la plaza Los Abedules, de Aconcagua y Nordenstrom.

En Rincón de Emilio, también están esperando que se ejecute las refacciones de la plaza. “La municipalidad nos debe la refacción de la plaza que iban a hacer con 600 mil del presupuesto participativo 2.019; debió estar terminada hace un año”, dijo Federico Sánchez, presidente de la comisión.

Recordó que en 2.018 se logró arreglar el salón vecinal, que en épocas de no pandemia, se utilizó para talleres, clases de apoyo y reuniones; mientras que ahora se presta para la vacunación de adultos mayores .

En la vecinal del centro este, Emiliano Sayago destacó la importancia de la ejecución de esas obras para los vecinos. “El año pasado logramos que se mejorara un sector de la vecinal, que no tenía ingreso para ambulancias y bomberos, sobre Matheu, esa zona es de muchos monoblocks y es lo que pidieron los vecinos”, explicó.

El concejal Marcelo Zúñiga, que argumentó el proyecto que se votó el jueves, indicó que la modificación será “transitoria”, sólo una cláusula especial hasta el 31 de diciembre de este año para que la decisión sea sólo de las comisiones directivas.

“La idea es que no pierdan ni el dinero ni la oportunidad de decidir la ejecución de una obra por el requisito que tiene de que lo define una asamblea, que no se va a poder realizar en este tiempo de pandemia”, dijo Zuñiga.

Recordó que la ordenanza fue modificada hace sólo unos meses para agregar que parte de esos fondos establecidos para cada sector, se puedan solicitar para la compra de equipamiento y mobiliario, no sólo para las refacciones en las sedes o de espacios verdes”, sostuvo.