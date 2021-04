Huergo no realizará mantenimiento de edificios escolares

Por considerar que hubo un destrato por parte de la provincia, el municipio de Ingeniero Huergo decidió no firmar el convenio de mantenimiento de los edificios escolares, al menos por este año.

La decisión ya fue comunicada por el intendente municipal a las autoridades del Ministerio de Educación de Río Negro, luego de varios años de llevar adelante las tareas de mantenimiento de los edificios escolares de los niveles inicial, primario y medio.

El intendente Miguel Martínez, remarcó que la determinación de no continuar con la vinculación, al menos este año, con la cartera educativa provincial, obedece a los mecanismos que se utilizaron para pedir la firma del convenio.

Descartó de plano que la no continuidad del convenio obedezca a cuestiones económicas. “El atraso en el pago es algo habitual, pero no es el factor que incidió en que este año no firmemos el convenio de mantenimiento de los edificios escolares”, dijo el intendente de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez.

La medida generó preocupación entre la comunidad educativa de la localidad, porque a través de los acuerdos que se desarrollaron en los últimos años, el municipio cumplió con las obras necesarias para garantizar la continuidad de los ciclos lectivos; e incluso fue más allá al ejecutar obras en edificios escolares mediante el sistema de obra delegada.

De todos modos, Martínez, garantizó que continuarán con la colaboración con las escuelas locales a pedido de los equipos directivos “porque entendemos su preocupación y sabemos de la situación que se viven en otras ciudades donde el mantenimiento no está vinculado a los municipios”, comentó.

El intendente de Huergo señaló que para la continuidad del convenio de mantenimiento de edificios escolares, el municipio no recibió ninguna propuesta en concreto; sino que la convocatoria se limitó a un mensaje de WhatsApp consultando sí firmaría el convenio.

“No lo firmé, ni lo pienso firmar porque no hablé con ninguna autoridad competente sobre el tema. Simplemente me enviaron un mensaje preguntando si iba a firmar. Mi respuesta a ese mensaje fue que no me parecía correcto, que debía darse un diálogo con algún funcionario del gobierno provincial con rango de secretaría de Estado para que escuchen en principio los planteos que el municipio de Huergo tiene para realizar”, explicó el jefe comunal.

"No lo firmé, ni lo pienso firmar porque no hablé con ninguna autoridad competente sobre el tema”. Miguel Martínez, Intendente de Huergo

Apuntó que a pesar de que la invitación era para firmar el convenio de mantenimiento de los edificios escolares, el municipio nunca recibió el documento con la propuesta de las obras que ejecutaría el municipio y el mecanismo de pago por los trabajos que se proyectaban realizar.

Martínez enfatizó que, hasta fines de 2020, el municipio cumplió con el convenio de mantenimiento de edificios escolares que se había firmado para el año. “Si bien no hubo ocupación de los edificios escolares, si fuimos recibiendo pedidos y dando respuestas desde el municipio”.

Remarcó que el rechazo a la firma de un nuevo acuerdo con la cartera educativa provincial no responde a cuestiones económicas “porque ya sabemos que siempre hay un diferimiento importante en los pagos; por ejemplo, en diciembre, el municipio terminó de cobrar por las obras de mantenimiento que se realizaron en diciembre de 2019.

“Si hubiera sido por una cuestión de deudas, hubiéramos suspendido el mantenimiento de edificios escolares mucho antes. Esta decisión obedece exclusivamente a la informalidad con la que se manejaron para avanzar en un nuevo convenio”, indicó el intendente.

Finalmente, adelantó que más allá de no tener un convenio firmado con la provincia, el municipio mantendrá durante este año un programa de colaboración con las escuelas de la localidad, “porque sabemos de la preocupación de los equipos directivos para tener respuestas ante planteos que hagan al municipio”.