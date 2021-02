Impuestazo inhumano (II)

Escuché por ahí decir al ministro Vaisberg que las cuentas en Río Negro están en un delicado equilibrio.

Yo diría que su pobre análisis no le deja ver la realidad que vive la gente en la provincia, no percibe que en este momento no se puede pretender imputar propiedades a valores absolutos (en dólares) con sueldos completamente devaluados.

El funcionario no entiende que el número del monto que da el impuesto sobre la propiedad la gente no lo tiene en este momento, no maneja esos números. ¿Con quién estudió economía Vaisberg, con Drácula?

El responsable de todo lo que pasa en Río Negro es Weretilneck, quien puso a Arabela Carreras. Entre los dos llenaron de gente al Estado provincial y ahora no saben cómo pagarles el sueldo, y si los dejamos nos van a saquear a todos, vamos a quedar como vinimos al mundo.

Hugo Ricardo Rucci

DNI 7.578.577



Roca