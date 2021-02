Impulsan en la agenda con Chile el tren trasandino

El paso internacional Pino Hachado no tiene energía eléctrica, se abastece con un generador, y adolece de servicio de internet. (Centro de Frontera Pino Hachado)

El secretario de Energía, Darío Martínez, se puso al hombro la tarea de reflotar el proyecto del tren trasandino que tuvo cierta visibilidad a partir de los acuerdos que firmaron en Santiago, Chile, los presidentes Alberto Fernández y Sebastián Piñera.

"El tren trasnandino es fundamental para potenciar el desarrollo económico de la región” y como tal es "un sueño de miles de neuquinos", dijo en una reunión que matuvo en Plottier con dirigentes del Frente de Todos, del Frente y la Participación Neuquina, cámaras de comercio e intendentes.

Claro está que en términos de cumplimiento de los acuerdos internacionales, la Argentina tiene un déficit que a los neuquinos les toca de cerca. La diputada provincial Soledad Martínez (Frente Grande) es proclive a impulsar, antes que el trasandino, el transporte multimodal y observó que Argentina en la gestión de Mauricio Macri incumplió el acuerdo para invertir en el paso internacional Pino Hachado, el tercer paso de importancia comercial entre ambos países.

En la reunión de Martínez de Plottier se difundió una suerte de agenda de encuentros binacionales para este primer semestre cuando se realizarán la X Reunión Binacional de Ministros, la reunión de Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común, la XXXI sesión del Comité Permanente de Seguridad Chileno-Argentino (Comperseg), y la VIII Reunión de la Comisión Mixta Bilateral en Materia de Drogas. Todo indica que el tema del megaproyecto del trasandino tendrá espacios en esa agenda.

La diputada provincial observó que cuando se impulsó el trasandino en la gestión de Jorge Sobisch se hizo sin acuerdo con Chile e inclusive con el gobierno nacional, situación que, ahora, es distinta por el interés manifiesto que tienen los gobiernos.

La agencia de noticias Télam citó a allegados al secretario de Energía que explicaron que la reunión de Plottier fue motorizada con el objetivo de impulsar el Tren Transandino, una obra que considera "fundamental para potenciar el desarrollo económico de la región”, según afirmó en el encuentro de este mediodía.

El proyecto también es acompañado por las cámaras de comercio e industria “que entienden la necesidad y la utilidad que se le podría dar al Tren Trasandino, que nos volverá a conectar y a poner en un mapa de posibilidades y oportunidades”, mencionó el funcionario nacional.

El secretario de Energía Darío Martínez se reunió con intendentes y comerciantes de Plottier (Prensa Darío Martínez)

En el encuentro estuvieron presentes el intendente de Cutral Co, José Rioseco; el integrante del Parlasur Ramón Rioseco; los concejales de Cutral Co Jesús San Martín y Elida González; los diputados provinciales Lorena Parrilli y Dario Peralta; y Claudio Borella, presidente de la Cámara de Comercio de Plottier; Osvaldo Rodríguez, presidente de Cámara de Comercio de Zapala; y Carlos Arens, presidente Cámara de Comercio Cutral Co.

El Tren Transandino fue uno de los temas que formó parte de la agenda de la reciente visita del presidente Alberto Fernández a Chile, donde se entrevistó con su par Sebastián Piñera.

Los mandatarios acordaron fortalecer la cooperación bilateral para avanzar en la reactivación de las economías y la mitigación de los efectos de la pandemia

Entre las obras de infraestructura en común, los presidentes acordaron poner en marcha el proyecto del "Tren Transandino del Sur" para conectar los puertos de Bahía Blanca y Talcahuano. Martínez: “El tren trasandino es un sueño de miles de neuquinos y neuquinas y de los vecinos y vecinas de Plottier”