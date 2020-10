Imputaron a un hombre por maltrato animal en Neuquén

Hace casi cuatro meses, la aplicación para denunciar maltrato animal en Neuquén recibió una alerta. Un vecino denunció que un pitbull se encontraba en un "estado general de desnutrición" y con sarna en una vivienda de la localidad. La fiscalía inició una investigación y este miércoles imputó al hombre que se encontraba a su cargo por "malos tratos y actos de crueldad contra un animal, en calidad de autor".

El Ministerio Público Fiscal así lo informó a través de su sitio oficial. Por videoconferencia, la asistente letrada, Julieta González, le formuló cargos a J. C. C, por menoscabar la dignidad de su perro. Alegaron que no lo alimentó ni le brindó atención veterinaria.

La denuncia fue recibida por la aplicación para alertar sobre el maltrato animal en Neuquén, AmVoz. A través de la plataforma acusaron al guardián de un pitbull de maltratarlo. Allí se inició el procedimiento para rescatarlo y el 25 de junio lo retiraron del hogar.

El can, de aproximadamente un año de edad, “se encontraba en estado general de desnutrición. Desde la fiscalía señaló que también tenía pérdida muscular y "una infección generalizada" en la piel por sarna "que le había causado múltiples lesiones sangrantes”.

Remarcaron que el perro estaba bajo el cuidado de su dueño, "quien no le proveyó los medios básicos de subsistencia”.

La fiscalía imputó al hombre que estaba a cargo del can y le atribuyó el delito de "malos tratos y actos de crueldad contra un animal, en calidad de autor".

El juez de garantías, que participó de la audiencia por teleconferencia, hizo lugar a la formulación de cargos. Estableció el plazo de la investigación en dos meses, según difundieron.