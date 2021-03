Incendios en la Cordillera: ponen en duda que haya personas desaparecidas, pero confirman que 200 casas fueron afectadas

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, descartó que haya 12 personas desaparecidas a raíz del incendio que afectó la zona de Las Golondrinas, El Hoyo y Lago Puelo y consideró que podrían ser autoevacuados.

Señaló que, en este momento, se realiza un entrecruzamiento de los datos de las personas evacuadas y las autoevacuadas. También se puso a disposición un número telefónico (2944-202241) a fin de que la gente pueda consultar sobre sus familiares o conocidos.

“No tenemos ninguna información de víctimas. Pero estamos haciendo haciendo los relevamientos. Sucede que mucha gente decidió irse por su lado. Estamos tratando de contactar a esas personas”, indicó Huisman en conferencia de prensa, junto a otros intendentes de la región.

Solo una mujer de 51 años debió ser trasladada al hospital Ramón Carrillo de Bariloche, con quemaduras graves. El resto de las personas afectadas se encuentra internada en los hospitales locales.

El jefe de Terapia Intensiva del hospital público de Bariloche, Germán Santamaría, confirmó que la mujer “tiene más del 60% del cuerpo afectado por quemaduras severas y también resultaron afectadas sus vías aéreas. El pronóstico es complicado”.

200 casas afectadas

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, confirmó que el relevamiento preliminar da cuenta de 200 casas siniestradas en la zona afectada. “Con las primeras luces del día, la foto es dantesca. Dramática. Es una imagen dolorosa. Ver el bosque, por un lado y también las casas quemadas”, dijo.

En relación al siniestro, Huisman destacó la inmediata articulación entre los municipios afectados, el gobierno provincial y nacional pero también “la rápida reacción de vecinos que ayudaron a defender con quienes combaten el fuego. Si no hubiera sido por los vecinos, otros hubiese sido el resultado”.

También recalcó que “la lluvia permitió enfriar un poco y gracias a una gran dotación de refuerzos de brigadas de distintos puntos de la provincia y el país, pudimos hacer un plan de ataque para apagar definitivamente los focos que ponen en peligro el bosque”.

Planteó que no disponen de agua potable, ni de suministro eléctrico y que ahora, será el momento de evaluar cómo recuperar los predios, los campos y las cosechas de todo el año.

“Ahora, -planteó Sanchez- será el momento de sentarse y pensar cómo viene la reconstrucción. Por eso, la visita del gabinete provincial. Estuvimos recorriendo las zonas más afectadas y haciendo un rastrillaje en las viviendas siniestradas y alrededores. Hasta ahora, no hay que reportar víctimas”.

Los intendentes de la Comarca plantearon que, si bien no están definidas las causas del incendio, “no fue algo natural. No fue por motivo de un rayo”.