Incertidumbre cambiaria y falsos rumores sobre un corralito

Verde. La incertidumbre incrementa la preferencia por el dólar como refugio de valor.

La estrechez que vive el mercado cambiario no deja de crecer en medio de la pandemia. Tal es el grado de incertidumbre que durante los últimos días, distintas versiones sobre un posible “corrarito” o “corralón”, circularon entre los operadores de la city y en las redes sociales.

Los números que surgen del propio sistema financiero, así como los que proporciona el Banco Central (BCRA), permiten afirmar con certeza que no existe motivo alguno para un escenario de semejantes características.

Las versiones sobre una posible confiscación de depósitos lucen infundadas tanto por los datos del sistema financiero, como en términos políticos.

Las medidas anunciadas la semana pasada por el BCRA respecto a las nuevas restricciones para la compra de dólar “solidario”, no lograron despejar las dudas respecto a la estabilidad del sistema financiero, el cual aún no logra implementar aceitadamente las nuevas medidas, al tiempo que se mantiene la presión sobre el tipo de cambio alternativo.

En efecto, hasta el cierre de la semana, muchos de los bancos comerciales aun mantenían suspendida la compra venta de divisas a través de las plataformas de homebanking. Ello sumado a la imposibilidad de miles de personas de acceder al mercado oficial desde esta semana, y la clara intención de un vasto sector económico que reclama la liberación total del tipo de cambio, sirvió como caldo de cultivo para las versiones de una nueva confiscación de los depósitos.

Fiebre. Las nuevas restricciones incrementaron la presión sobre las cotizaciones alternativas del dólar.

Lo cierto es que pese a la recesión que azota la economía desde 2018, y pese al impacto de la pandemia, el sistema financiero en Argentina se encuentra solvente, y con la liquidez necesaria para hacer frente a un eventual retiro masivo de depósitos. Según los números que surgen del propio BCRA, los depósitos totales en dólares (caja de ahorro, cuenta corriente y plazos fijos), ascienden a u$s 19.500 millones, mientras que la liquidez en el sistema llega u$s 15.200 millones, de los cuales u$s 12.200 millones se encuentran como encaje de reserva en el BCRA y otros u$s 3.000 millones están líquidas en las entidades bancarias. Asimismo, del total de los depósitos en moneda extranjera, el 70% corresponde a personas físicas, mientras que el restante 30% pertenece a empresas, aseguradoras y fondos de inversión.

“Son medidas de transición, no son características permanentes de la economía. El cepo cambiario no nos pone contentos” Martín Guzman - Ministro de Economía de la Nación

Los datos implican que por cada u$s 100 dólares que están depositados en el sistema, existen u$s 77 dólares en papel, a fin de responder a un eventual retiro masivo de depósitos. Se trata de un ratio de liquidez alto, que despeja cualquier tipo de especulación en relación a una medida que restrinja el retiro de los depósitos privados.

Desde la autoridad monetaria desmintieron categóricamente la posibilidad de un corralito, y atribuyeron los rumores a sectores que buscan sembrar incertidumbre a fin de provocar zozobra en los agentes financieros.

Fundado en los números del propio sistema, vale decir que no solo no hay motivos económicos para una medida de tal calibre, sino que tampoco hay fundamento político para un anuncio semejante.