RIGI: ¿que provincias concentran las inversiones?

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ya comenzó a moldear un nuevo escenario económico en la Argentina. Con proyectos por más de US$93.000 millones, el esquema impulsado por el Gobierno nacional se consolidó como una de las principales herramientas para atraer capital extranjero y acelerar desarrollos vinculados a minería, petróleo y gas.

Aprobado en 2024 como parte de la Ley Bases, el RIGI establece un marco de estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria por 30 años para proyectos superiores a US$200 millones. El objetivo oficial es generar previsibilidad para sectores estratégicos capaces de incrementar exportaciones, generar empleo y aumentar el ingreso de divisas.

Desde su reglamentación en agosto de 2024, el régimen acumula 36 proyectos presentados por casi US$93.000 millones. De ese total, 16 iniciativas ya fueron aprobadas, por unos US$30.000 millones , mientras que solo una fue rechazada hasta el momento. El plazo de adhesión, originalmente previsto hasta julio de 2026, fue prorrogado por doce meses adicionales para acompañar proyectos que requieren mayores tiempos de maduración.

La minería aparece como el sector dominante dentro del esquema. Las inversiones proyectadas superan los US$46.000 millones y tienen al cobre como principal protagonista, con compromisos cercanos a US$34.700 millones distribuidos en cinco grandes proyectos. En total, el sector minero concentra 20 iniciativas, de las cuales siete ya fueron aprobadas por unos US$8.100 millones.

Provincia por provincia

San Juan lidera ampliamente el ranking de provincias beneficiadas gracias al desarrollo de grandes proyectos cupríferos. Emprendimientos como Josemaría, Los Azules y Pachón concentran miles de millones de dólares y posicionan a la provincia como uno de los principales polos mineros de la región. En total, San Juan reúne inversiones por más de US$31.000 millones, con cinco proyectos presentados y tres ya aprobados.

El litio también ocupa un lugar central en el nuevo mapa de inversiones. Ya fueron presentados once proyectos relacionados con este mineral, impulsados principalmente por compañías extranjeras interesadas en ampliar la producción destinada a baterías y electromovilidad.

Salta, Catamarca y Jujuy concentran gran parte de esas iniciativas, en un contexto marcado por el interés internacional sobre el llamado “Triángulo del Litio”, compartido entre Argentina, Bolivia y Chile. Empresas de China, Canadá, Australia y Corea del Sur figuran entre los actores más activos. En paralelo, el sector energético representa el segundo gran eje del RIGI.

Los proyectos vinculados al petróleo y al gas natural suman inversiones por más de US$37.000 millones y tienen a Vaca Muerta como principal motor de expansión. Neuquén concentra buena parte de esas iniciativas gracias al crecimiento de la producción no convencional y a obras de infraestructura destinadas a ampliar la capacidad exportadora.

Uno de los desarrollos más relevantes es el oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por un consorcio encabezado por YPF junto a otras compañías energéticas. El proyecto busca aumentar la capacidad de transporte de petróleo desde Neuquén hacia Río Negro y facilitar la exportación de crudo hacia mercados internacionales.

El Gobierno considera que este tipo de obras puede convertirse en una fuente clave de generación de dólares durante los próximos años. De hecho, funcionarios nacionales sostienen que el RIGI fue diseñado inicialmente para acelerar inversiones en cobre y gas natural licuado antes de expandirse hacia otros sectores estratégicos.

Por provincias, detrás de San Juan aparecen Neuquén, con siete proyectos presentados y dos aprobados y Río Negro, que reúne inversiones por US$18.300 millones en tres iniciativas, dos de ellas ya avaladas oficialmente. Más atrás se ubican Salta y Catamarca, también vinculadas al desarrollo minero y energético.

En contrapartida, 15 provincias todavía no registran proyectos adheridos al régimen: CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. En términos de empleo, las autoridades nacionales estiman que los proyectos aprobados y en análisis podrían generar más de 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno analiza avanzar con un “Súper RIGI”, una versión ampliada del régimen que otorgaría mayores beneficios impositivos para fomentar una industrialización más profunda de los recursos naturales.

Según explicó, la intención es extender los incentivos hacia sectores industriales que actualmente no existen en la Argentina, con el objetivo de atraer nuevas inversiones, generar empleo, incrementar exportaciones y ampliar la recaudación fiscal a través de nuevas actividades productivas.