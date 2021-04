Independiente quiere meterse en el Top 4, Racing mantenerse y La Plata vibra con el clásico: formaciones, hora y tevé

En uno de los cuatro partidos de hoy, en la continuidad de la décima fecha de la Copa de la Liga, Independiente, inmerso en una racha adversa de cuatro presentaciones sin ganar y un traspié reciente en el clásico de Avellaneda, recibirá hoy a las 18 (TNT) a Defensa y Justicia, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, aunque sin hacer pie en el torneo doméstico, en un cruce por la Zona B.

A pesar de la seguidilla sin triunfos, si hoy el Rojo (13 puntos, +4) le gana al Halcón se meterá en zona de clasificación por tener mejor diferencia de gol que Talleres (16, +3), escolta del líder Vélez (18), y el tercero Lanús (16, +1), que ayer cayó con Sarmiento en Junín

Defensa, con 12 unidades, también lleva cuatro presentaciones sin ganar con dos caídas y dos empates, pero está con el ánimo por las nubes tras haber conquistado el miércoles último el segundo título internacional de su historia, la Recopa Sudamericana, tras imponerse en tanda de penales sobre el Palmeiras, en Brasil.

En Independiente, seguirá ausente el entrenador Julio Falcioni, quien contrajo coronavirus, de manera que volverá a dirigir al equipo su ayudante de campo Omar Píccoli, mientras que está recuperado el arquero uruguayo Sebastián Sosa (se contagió Covid-19) aunque no está definido si regresará o bien continuará Milton Álvarez.

Probables Formaciones

Independiente: Sebastián Sosa o Milton Alvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Andrés Roa, Juan Pacchini, Pablo Hernández y Jonathan Menéndez o Gastón Togni; Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Omar Píccoli.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Fernando Meza y Marcelo Benítez; Francisco Pizzini, Raúl Loaiza, Enzo Fernández y Carlos Rotondi; Braian Romero y Walter Bou. DT: Sebastián Beccacece.

Arbitro: Pablo Dóvalo. Cancha: Independiente. Hora 18:00 ( TNT Sports)

En La Plata, Estudiantes recibirá a las 15:45 a Gimnasia en una nueva edición del clásico, con la salvedad de que el Pincha volverá a jugar después de 15 años y ocho meses en su estadio ante su eterno adversario.

El Ruso Zielinski, DT de Estudiantes, vivirá hoy su primer clásico platense.

Hoy el clásico los encuentra en la lucha por clasificar para los cuartos de final, donde el Pincha (15) lo tiene como objetivo muy probable en la Zona A y no así Gimnasia (10), en Zona B, que lo tiene complicado al estar un poco relegado.

Estudiantes volverá a ser local en en clásico en su estadio, después de 15 años y ocho meses, 12 partidos ante su tradicional rival, situación en la que consiguió nueve triunfos y tres empates. Tras aquella última vez el 28 de agosto del 2005, cuando Estudiantes ganó por 1 a 0 con un gol de José Luis Calderón a Carlos Fernando Navarro Montoya, el clásico se jugará por primera vez en el nuevo estadio 'UNO' y también será recordado por ser el primer clásico en pandemia y sin público de ningún club.

El último clásico jugado en la cancha de Estudiantes en el 2005

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Juan Sánchez Miño; Manuel Castro, Iván Gómez, Nazareno Colombo y Ángel González; Francisco Apaolaza y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel o Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Johan Carbonero, Brahian Alemán y Matías Miranda; Lucas Barrios. DT: Mariano Messera-Leandro Martini.

Arbitro: Darío Herrera. Cancha: Estudiantes de La Plata. Hora: 15.45 (TNT Sports)

Racing, que viene de ganar el clásico de Avellaneda y de haber pasado de ronda en la Copa Argentina, visitará hoy (13:30 Fox Sports) a Arsenal , que en la jornada pasada sumó su primer triunfo en el certamen, con la obligación de ganar para mantener intactas sus posibilidades de acceder a los cuartos de final.

El neuquino Gabriel Arias viene de ser la figura de Racing por la Copa Argentina ante San Martín SJ.

La Academia cuenta con 15 unidades en la zona y forma parte de equipos, salvo el puntero Colón y ahora River, que se se distancian entre tres o cuatro puntos, por lo tanto un triunfo o una derrota de cualquiera de ellos los acerca y los aleja de la clasificación.

La coyuntura de Racing es particular. Tiene buenos jugadores y todo estaría dispuesto para que el equipo tenga una actitud agresiva y con buen trato de balón, pero, por el contrario, la formación que dirige Juan Antonio Pizzi no tiene elaboración de juego, es lenta, no expone un esquema y depende en la ofensiva de Enzo Copetti (5 goles en 11 partidos), su figura llegada desde Atlético de Rafaela.

Probables formaciones

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Julián Navas, Gastón Suso y Nicolás Castro; Maximiliano Rogoski, Leonel Picco, Emiliano Méndez y Jesús Soraire; Alan Ruiz; y Jhonatan Candia. DT: Sergio Rondina.

Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Maximiliano Lovera o Matías Rojas, Kevin Gutiérrez, Lorenzo Melgarejo y Leonel Miranda; Tomás Chancalay y Enzo Copetti . DT: Juan Antonio Pizzi.

Arbitro: Fernando Espinoza. Cancha: Arsenal de Sarandí. Hora: 13.30 (Fox Sports).

La jornada sabatina se cierra Colón (20), líder de la zona A, recibiendo desde las 21 (TNT) a Godoy Cruz. El equipo Sabalero tiene 20 puntos a cuatro fechas del final de la fase de grupos, de manera que si logra un triunfo quedará cerca de lograr el objetivo, mientras que Godoy Cruz, con 11 unidades, está demasiado relegado aunque tiene chances remotas.

En Colón, el entrenador Eduardo Domínguez recibió la buena noticia del alta médica de la figura del equipo, el tucumano Luis "Pulga" Rodríguez, quien se había contagiado coronavirus y no estuvo en la derrota ante River (3-2) de la fecha pasada, y también regresará Federico Lértora.